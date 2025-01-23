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«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА в матче КХЛ

«Динамо» отыгралось с 0:3 в матче КХЛ со СКА, у Кудашова 350-я победа в КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало волевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отыграв разницу в три пропущенные шайбы.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Михаил Григоренко (21-я минута), Арсений Грицюк (22) и Илья Карпухин (28). «Бело-голубые» отыгрались благодаря шайбам Дилана Сикьюры (30), Седрика Пакетта (37), Артема Швеца-Рогового (42), Артема Чернова (47) и Артема Ильенко (59).

После третьей пропущенной шайбы место в воротах «Динамо» занял Владислав Подъяпольский, сменив Максима Моторыгина.

Эта победа стала 350-й в КХЛ для главного тренера «бело-голубых» Алексея Кудашова. «Динамо» на данный момент выиграло все три матча против петербуржцев в текущем сезоне, у команд запланировано еще четыре встречи. Отметившийся двумя голевыми передачами нападающий «Динамо» Джордан Уил достиг отметки в 200 очков в КХЛ.

Столичный клуб с 61 очком занимает четвертое место в таблице Западной конференции, СКА (57 очков) идет шестым. В следующем матче «Динамо» 25 января сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо», команда Романа Ротенберга в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».

В других матчах дня «Салават Юлаев» благодаря хет-трику Шелдона Ремпала и дублю Джошуа Ливо разгромил на выезде «Сочи» — 8:1 (2:0, 3:0, 3:1). Две шайбы Андрея Крутова помогли «Торпедо» обыграть дома хабаровский «Амур» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

СКА
3:5
0:0, 3:2, 0:3
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
Максим Моторыгин
(Владислав Подъяпольский)
1-й период
19:41
Артем Михеев
2-й период
20:53
Михаил Григоренко
(Сергей Плотников)
21:09
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Никита Зайцев)
27:50
Илья Карпухин
(Николай Поляков, Григорий Кузьмин)
29:11
Андрей Педан
29:32
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков)
31:50
Владимир Алистров
36:09
Седрик Пакетт
3-й период
41:37
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
46:53
Артем Чернов
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
50:44
Седрик Пакетт
58:16
Артем Ильенко
(Джордан Уил, Максим Джиошвили)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
КХЛ: таблица и календарь