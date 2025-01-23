«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Московское «Динамо» одержало волевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отыграв разницу в три пропущенные шайбы.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 5:3 (0:0, 2:3, 3:0) в пользу гостей. У хозяев отличились Михаил Григоренко (21-я минута), Арсений Грицюк (22) и Илья Карпухин (28). «Бело-голубые» отыгрались благодаря шайбам Дилана Сикьюры (30), Седрика Пакетта (37), Артема Швеца-Рогового (42), Артема Чернова (47) и Артема Ильенко (59).
После третьей пропущенной шайбы место в воротах «Динамо» занял Владислав Подъяпольский, сменив Максима Моторыгина.
Эта победа стала 350-й в КХЛ для главного тренера «бело-голубых» Алексея Кудашова. «Динамо» на данный момент выиграло все три матча против петербуржцев в текущем сезоне, у команд запланировано еще четыре встречи. Отметившийся двумя голевыми передачами нападающий «Динамо» Джордан Уил достиг отметки в 200 очков в КХЛ.
Столичный клуб с 61 очком занимает четвертое место в таблице Западной конференции, СКА (57 очков) идет шестым. В следующем матче «Динамо» 25 января сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо», команда Романа Ротенберга в тот же день примет уфимский «Салават Юлаев».
В других матчах дня «Салават Юлаев» благодаря хет-трику Шелдона Ремпала и дублю Джошуа Ливо разгромил на выезде «Сочи» — 8:1 (2:0, 3:0, 3:1). Две шайбы Андрея Крутова помогли «Торпедо» обыграть дома хабаровский «Амур» — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).