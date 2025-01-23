«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило СКА в матче КХЛ

Эта победа стала 350-й в КХЛ для главного тренера «бело-голубых» Алексея Кудашова. «Динамо» на данный момент выиграло все три матча против петербуржцев в текущем сезоне, у команд запланировано еще четыре встречи. Отметившийся двумя голевыми передачами нападающий «Динамо» Джордан Уил достиг отметки в 200 очков в КХЛ.