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Роман Ротенберг рассказал о поражении от «Динамо», где СКА вёл 3:0

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:5).

Источник: Чемпионат.com

Напомним, во встрече армейский клуб вёл 3:0.

«Хорошая игра в целом, болельщикам спасибо. Первый период здорово начали, должны были реализовывать моменты. Много бросали, но нужно наносить более качественные броски. Повели в счёте, дальше где-то отдали инициативу. Где-то заигрывались, пропустили шайбы из-за индивидуальных ошибок. В третьем периоде где-то надо улучшать коммуникацию защитников с вратарём. Этот момент — аналогичная шайба с той, что мы пропустили с “Северсталью”. В следующей игре возвращается Миша Воробьёв, это хорошая новость», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА
3:5
0:0, 3:2, 0:3
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Алексей Кудашов
Вратари
Егор Заврагин
(Егор Заврагин)
Максим Моторыгин
(Владислав Подъяпольский)
1-й период
19:41
Артем Михеев
2-й период
20:53
Михаил Григоренко
(Сергей Плотников)
21:09
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Никита Зайцев)
27:50
Илья Карпухин
(Николай Поляков, Григорий Кузьмин)
29:11
Андрей Педан
29:32
Дилан Сикьюра
(Даниил Пыленков)
31:50
Владимир Алистров
36:09
Седрик Пакетт
3-й период
41:37
Артем Швец-Роговой
(Никита Гусев, Кирилл Адамчук)
46:53
Артем Чернов
(Даниил Пыленков, Джордан Уил)
50:44
Седрик Пакетт
58:16
Артем Ильенко
(Джордан Уил, Максим Джиошвили)
Статистика
4
Штрафное время
4
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
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