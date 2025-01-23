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«Северсталь» всухую обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ

«Северсталь» всухую обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ со счетом 3:0.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, отличились Артем Щучинов (26-я минута), Давид Думбадзе (36) и Николай Чебыкин (40).

Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провел третий в сезоне и восьмой в карьере сухой матч.

Череповчане выиграли третий матч подряд и с 61 очком занимают третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (44) продлил серию поражений до трех матчей и идет девятым.

В следующем матче «Северсталь» 26 января сыграет на выезде с «Сочи», китайский клуб днем ранее в гостях встретится с подмосковным «Витязем».

Северсталь
3:0
0:0, 3:0, 0:0
Куньлунь РС
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
23.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 4701 зритель
Главные тренеры
Андрей Козырев
Михаил Кравец
Вратари
Александр Самойлов
Патрик Рибар
1-й период
13:46
Иан Маккошен
2-й период
25:24
Артем Щучинов
(Михаил Котляревский)
35:58
Давид Думбадзе
(Тимур Муханов, Иван Подшивалов)
39:26
Джозеф Душак
39:26
Лукас Локхарт
39:39
Николай Чебыкин
(Артем Щучинов, Данил Аймурзин)
3-й период
41:11
Кирилл Пилипенко
45:18
Николай Чебыкин
59:25
Томаш Юрчо
Статистика
4
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Куньлунь РС
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь