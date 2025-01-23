«Северсталь» всухую обыграла «Куньлунь» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла пекинский «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Череповце завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев, отличились Артем Щучинов (26-я минута), Давид Думбадзе (36) и Николай Чебыкин (40).
Вратарь «Северстали» Александр Самойлов провел третий в сезоне и восьмой в карьере сухой матч.
Череповчане выиграли третий матч подряд и с 61 очком занимают третье место в таблице Западной конференции. «Куньлунь» (44) продлил серию поражений до трех матчей и идет девятым.
В следующем матче «Северсталь» 26 января сыграет на выезде с «Сочи», китайский клуб днем ранее в гостях встретится с подмосковным «Витязем».