Суперкамбэк «Динамо» в игре со СКА, легионеры «Салавата» разорвали «Сочи». Итоги дня в КХЛ

Матч в Петербурге должен был стать безумным — и он таким получился. «Динамо» как будто забыло выйти на игру, СКА безраздельно доминировал в первом периоде, но голы стал забивать уже во втором, что привело к замене Максима Моторыгина. Гол Дилана Сикуры стал скромным намёком на камбэк, который в итоге организовали игроки четвёртого звена: бывший армеец Артём Швец-Роговой и Артём Чернов. К СКА снова вопросы, а в следующих встречах без Александра Никишина явно легче не будет.