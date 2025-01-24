«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» обыграл соперника со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд.