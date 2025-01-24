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«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались екатеринбургский «Автомобилист» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге. «Автомобилист» обыграл соперника со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд.

Источник: Чемпионат.com

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Лада» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.

«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 42 очка после 46 игр.

После этой победы «Автомобилист» смог сместить «Ак Барс» и «Салават Юлаев» на Востоке.

Автомобилист
5:3
1:2, 1:0, 3:1
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
24.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Уралец, 5545 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Павел Зубов
Вратари
Владимир Галкин
Константин Волков
(Константин Волков, Константин Волков)
1-й период
05:53
Даррен Дитц
07:50
Максим Денежкин
08:19
Никита Попугаев
(Никита Михайлов, Денис Баранцев)
14:36
Андрей Обидин
(Никита Шашков, Степан Хрипунов)
18:18
Евгений Грошев
(Максим Березин)
2-й период
22:49
Никита Трямкин
28:40
Анатолий Голышев
35:09
Александр Шаров
(Стефан Да Коста, Степан Хрипунов)
3-й период
47:55
Никита Шашков
(Юрий Журавлев, Данил Романцев)
52:10
Ник Меркли
(Алексей Бывальцев, Никита Шашков)
54:40
Сергей Зборовский
58:55
Алексей Бывальцев
(Ник Меркли)
59:43
Никита Михайлов
(Максим Березин, Никита Попугаев)
Статистика
10
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
5
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Автомобилист
Лада
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