«Автомобилист» уверенно обыграл «Ладу» и одержал восьмую победу подряд

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Лада» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.
«Автомобилист» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 64 очка за 48 матчей. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 42 очка после 46 игр.
После этой победы «Автомобилист» смог сместить «Ак Барс» и «Салават Юлаев» на Востоке.