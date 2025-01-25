«Автомобилист» не остановить, «Сибирь» — гроза «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ

Отметим, что для Шашкова гол стал первым в составе новой для него команды. Коллектив Николая Заварухина продолжает находиться в лидирующей группе Восточной конференции, а на первом месте по-прежнему «Трактор». В свою очередь, «Лада» постепенно теряет шансы на плей-офф.