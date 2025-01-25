«Автомобилист» не остановить, «Сибирь» — гроза «Ак Барса». Итоги дня в КХЛ

24 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось две встречи. Коротко подводим итоги матчей.
«Автомобилист» обыграл соперника из Тольятти со счётом 5:3 (1:2, 1:0, 3:1). Для екатеринбуржцев это восьмая победа подряд. В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Андрей Обидин, Александр Шаров, Никита Шашков, Ник Меркли, Алексей Бывальцев. За «Ладу» забили Никита Попугаев, Евгений Грошев, Никита Михайлов.
Отметим, что для Шашкова гол стал первым в составе новой для него команды. Коллектив Николая Заварухина продолжает находиться в лидирующей группе Восточной конференции, а на первом месте по-прежнему «Трактор». В свою очередь, «Лада» постепенно теряет шансы на плей-офф.
До отчётной встречи «Ак Барс» уступил в шести последних домашних играх «Сибири». Не сдюжили казанцы и в седьмой раз. Команда Вадима Епанчинцева одержала минимальную победу на выезде благодаря голу Тейлора Бека. Голкипер новосибирцев Денис Костин оформил шестой матч «на ноль» в сезоне. В сегодняшней встрече он отразил 22 броска.
Деанджело подписал контракт с «Айлендерс»
Бывший защитник СКА Тони Деанджело подписал однолетний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Соглашение американца в НХЛ рассчитано на оставшуюся часть сезона-2024/2025. Сумма контракта составила $ 775 тыс. В соответствии с правилами НХЛ, Тони будет выставлен на уэйвер, так как начинал сезон в Европе. Посмотрим, останется ли Деанджело на Лонг-Айленде.
Напомним, по словам главного тренера СКА Романа Ротенберга, Тони покинул клуб по семейным обстоятельствам. Американец провёл в команде всего несколько месяцев. За это время хоккеист сыграл 34 матча, в которых набрал 32 (6+26) очка при показателе полезности «+15».
Денис Лутченко