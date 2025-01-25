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Американский хоккеист: «Россия должна выступать на ОИ, не говоря уже о чемпионатах мира. Это мегасуперстрана»

Американский форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски заявил, что Россия обязана быть в числе участников международных турниров.

Источник: РИА "Новости"

В марте 2022 года после начала СВО на Украине Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские и белорусские команды от выступлений на соревнованиях под своей эгидой. Ранее стало известно, что в начале февраля IIHF рассмотрит вопрос об участии России и Белоруссии в Олимпийских играх-2026.

— Выступая в России, как вы проголосовали на выборах президента США?

— Да просто взял открепительное удостоверение. Точнее, ты заранее отдаешь бланк с заполненным голосом, и его на выборах учитывают.

— Вы за кого голосовали?

— Это не секрет — за Дональда Трампа.

— Вы думаете, что‑то изменится при нем в мире? Пустят ли сборную России на Олимпиаду?

— Я не знаю, это не мое решение. Но считаю, что Россия должна выступать на Кубке мира и Олимпиаде, не говоря уже о чемпионатах мира. Это мега‑супер‑страна, которая всегда несет хорошее в этот мир. Я считаю, что русский хоккей очень сильный, и сборная России должна выступать на всех уровнях, — приводит слова Хмелевски «Матч ТВ».

Салават Юлаев
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