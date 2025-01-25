Американский хоккеист: «Россия должна выступать на ОИ, не говоря уже о чемпионатах мира. Это мегасуперстрана»

— Я не знаю, это не мое решение. Но считаю, что Россия должна выступать на Кубке мира и Олимпиаде, не говоря уже о чемпионатах мира. Это мега‑супер‑страна, которая всегда несет хорошее в этот мир. Я считаю, что русский хоккей очень сильный, и сборная России должна выступать на всех уровнях, — приводит слова Хмелевски «Матч ТВ».