«Амур» в овертайме добился выездной победы над «Металлургом»

По ходу встречи дальневосточники дважды вели в счёте благодаря шайбам Ильи Талалуева и Алекса Гальченюка, а в овертайме победу «тиграм» принёс точный бросок Алекса Бродхёрста.
В составе хозяев голы забили Егор Коробкин и Трой Джозефс.
В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» потерпел поражение от хабаровского «Амура» (2:3 ОТ).
По ходу встречи дальневосточники дважды вели в счёте благодаря шайбам Ильи Талалуева и Алекса Гальченюка, а в овертайме победу «тиграм» принёс точный бросок Алекса Бродхёрста.
В составе хозяев голы забили Егор Коробкин и Трой Джозефс.
Андрей Разин
Илья Набоков
(Илья Набоков)
Мэтт Джурасик
20:52
Виктор Балдаев
27:29
Егор Коробкин
30:47
Денис Зернов
32:43
Илья Талалуев
(Артур Гиздатуллин, Кэмерон Ли)
32:47
Дмитрий Силантьев
35:51
Дмитрий Шевченко
39:54
Егор Коробкин
(Никита Камалов, Люк Джонсон)
47:44
Трой Джозефс
48:01
Алекс Гальченюк
49:35
Илья Набоков
56:22
Владислав Барулин
57:21
Трой Джозефс
(Робин Пресс, Роман Канцеров)
63:49
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Ефим Гуркин)
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)