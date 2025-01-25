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«Амур» в овертайме добился выездной победы над «Металлургом»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» потерпел поражение от хабаровского «Амура» (2:3 ОТ).

Источник: Чемпионат.com

По ходу встречи дальневосточники дважды вели в счёте благодаря шайбам Ильи Талалуева и Алекса Гальченюка, а в овертайме победу «тиграм» принёс точный бросок Алекса Бродхёрста.

В составе хозяев голы забили Егор Коробкин и Трой Джозефс.

Металлург Мг
2:3
0:0, 1:1, 1:1
ОТ
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Вратари
Илья Набоков
(Илья Набоков)
Мэтт Джурасик
2-й период
20:52
Виктор Балдаев
27:29
Егор Коробкин
30:47
Денис Зернов
32:43
Илья Талалуев
(Артур Гиздатуллин, Кэмерон Ли)
32:47
Дмитрий Силантьев
35:51
Дмитрий Шевченко
39:54
Егор Коробкин
(Никита Камалов, Люк Джонсон)
3-й период
47:44
Трой Джозефс
48:01
Алекс Гальченюк
49:35
Илья Набоков
56:22
Владислав Барулин
57:21
Трой Джозефс
(Робин Пресс, Роман Канцеров)
Овертайм
63:49
Алекс Бродхерст
(Алекс Гальченюк, Ефим Гуркин)
Статистика
10
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Амур
КХЛ: таблица и календарь