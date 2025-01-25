Неудержимый Ливо снова забил, но СКА это не смутило. Команда Ротенберга дожала Уфу

Про СКА в последнее время не говорит и не пишет только ленивый. Команда Романа Ротенберга потерпела пять поражений в последних шести матчах, лишилась из-за травм нескольких ведущих хоккеистов, включая Александра Никишина и Евгения Кузнецова, а также слабо выглядит в обороне. Есть вопросы и к вратарской линии. После ухода Никиты Серебрякова сильнее она точно не стала.