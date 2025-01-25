Ротенберг — на вопрос о Деанджело и зарплатах СКА: обратитесь в правоохранительные органы

— Деанджело уже не игрок СКА, это игрок «Айлендерс». Прошу все вопросы адресовать Лу Ламорелло, тоже итальянец. Там теперь два итальянца, все вопросы по Деанджело прошу адресовать «Айлендерс». Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Я не буду отвечать на такие вопросы!