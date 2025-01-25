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Ротенберг — на вопрос о Деанджело и зарплатах СКА: обратитесь в правоохранительные органы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы его команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2) резко отреагировал на вопрос о том, что хоккеисты СКА якобы пошли на сокращение зарплат ради подписания американского защитника Тони Деанджело, который уже покинул армейцев.

Источник: РИА "Новости"

— Российские хоккеисты СКА пошли на сокращение зарплаты, чтобы был подписан Деанджело.

— Деанджело уже не игрок СКА, это игрок «Айлендерс». Прошу все вопросы адресовать Лу Ламорелло, тоже итальянец. Там теперь два итальянца, все вопросы по Деанджело прошу адресовать «Айлендерс». Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Я не буду отвечать на такие вопросы!

— Вопрос о том, что хоккеисты СКА пошли на сокращение зарплат, чтобы был подписан Деанджело — явно не к «Айлендерс».

— Кто вам это сказал? Откуда у вас такая информация? Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы, думаю, с этими вопросами помогут разобраться. Я не буду отвечать на такие вопросы! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 29-летний Деанджело подписал контракт со СКА в сентябре 2024 года, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс».

СКА
3:2
0:0, 3:1, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23291 зритель
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Виктор Козлов
Вратари
Артемий Плешков
Александр Самонов
(Александр Самонов)
2-й период
20:34
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Дмитрий Юдин)
24:50
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд)
29:00
Илья Карпухин
(Арсений Грицюк, Валентин Зыков)
33:49
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Валентин Зыков)
35:13
Валентин Зыков
39:02
Павел Акользин
39:16
Динар Хафизуллин
3-й период
59:54
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Скотт Уилсон)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
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