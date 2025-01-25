«Как в окопе, толкнул от пули!» Ротенберг рассказал, как спас тренера СКА от летящей шайбы

«Слава богу, тренеров пока не травмировали ещё. Пару раз шайба летела к нам в голову, мы увернулись. Это тоже часть хоккея. На лавке стоишь, шайба летит. Шафранов (Константин, ассистент. — Прим. “Чемпионата”) спиной был ко льду, шайба в голову летела, я толкнул его, как в окопе, чтобы пуля не попала ему в голову. Так и работаем! Подавайте заявку, если есть желание, присылайте видео, как вы катаетесь, владеете клюшкой, мы обязательно рассмотрим. В хоккее же как в бане — нет погон, никто не смотрит на возраст», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.