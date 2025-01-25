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«Как в окопе, толкнул от пули!» Ротенберг рассказал, как спас тренера СКА от летящей шайбы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2) рассказал о том, насколько небезопасно тренерам находиться на скамейке во время матчей, а также сделал оригинальное предложение журналисту, намекнув на критическую ситуацию с травмированными игроками армейцев.

Источник: Чемпионат.com

«Слава богу, тренеров пока не травмировали ещё. Пару раз шайба летела к нам в голову, мы увернулись. Это тоже часть хоккея. На лавке стоишь, шайба летит. Шафранов (Константин, ассистент. — Прим. “Чемпионата”) спиной был ко льду, шайба в голову летела, я толкнул его, как в окопе, чтобы пуля не попала ему в голову. Так и работаем! Подавайте заявку, если есть желание, присылайте видео, как вы катаетесь, владеете клюшкой, мы обязательно рассмотрим. В хоккее же как в бане — нет погон, никто не смотрит на возраст», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА
3:2
0:0, 3:1, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
25.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 23291 зритель
Главные тренеры
Роман Ротенберг
Виктор Козлов
Вратари
Артемий Плешков
Александр Самонов
(Александр Самонов)
2-й период
20:34
Захар Бардаков
(Валентин Зыков, Дмитрий Юдин)
24:50
Джош Ливо
(Нэйтан Тодд)
29:00
Илья Карпухин
(Арсений Грицюк, Валентин Зыков)
33:49
Арсений Грицюк
(Захар Бардаков, Валентин Зыков)
35:13
Валентин Зыков
39:02
Павел Акользин
39:16
Динар Хафизуллин
3-й период
59:54
Шелдон Ремпал
(Александр Хмелевский, Скотт Уилсон)
Статистика
4
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
2
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Бондарь
(Россия, Магнитогорск)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Салават Юлаев
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