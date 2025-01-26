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«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в суперигре и стал победителем 6-го тура «КХЛ 3×3»

Сегодня, 26 января, завершился 6-й тур турнира КХЛ в формате 3×3.

Источник: Чемпионат.com

В последний игровой день тура прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

В суперигре встретились «Авангард» и «Салават Юлаев». Омский клуб одержал победу со счётом 4:2 и стал победителем 6-го тура «КХЛ 3×3».

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки 18 на 34 метра. Команды играют три периода по семь минут. 7-й тур начнётся 30 января.

Авангард
Салават Юлаев