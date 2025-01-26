Барыс спасся за 26 секунд и вырвал победу в КХЛ

Встреча в Астане завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.
Астанчане на десятой минуте открыли счет благодаря шайбе Виктора Антипина. Гостям практически сразу, удалось склонить чашу весов в свою сторону. Шайбы на счету Владимира Бутузова (11 минута) и Павла Гоголева (13).
На 17-й минуте Никита Сетдиков сделал счет 2:2.
Во втором периоде гости вновь вышли вперед. На 34 минуте отличился Егор Аланов.
«Барысу» за 26 секунд до финальной сирены удалось уйти от поражения и перевести игру в овертайм. Шайба на счету Сетдикова.
А, в дополнительное время Сетдиков (6:2) оформил хет-трик и принес победу хозяевам.
Отметим, что «Барыс» выиграл первый матч после 12 поражений кряду. Последний раз столиные побеждали 17 декабря, одолев на выезде московское «Динамо» (2:0).
Следующий матч «Барыс» проведет 31 января на выезде против омского «Авангарда».