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Барыс спасся за 26 секунд и вырвал победу в КХЛ

Столичный «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл на своем льду новосибирскую «Сибирь», сообщают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча в Астане завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Астанчане на десятой минуте открыли счет благодаря шайбе Виктора Антипина. Гостям практически сразу, удалось склонить чашу весов в свою сторону. Шайбы на счету Владимира Бутузова (11 минута) и Павла Гоголева (13).

На 17-й минуте Никита Сетдиков сделал счет 2:2.

Во втором периоде гости вновь вышли вперед. На 34 минуте отличился Егор Аланов.

«Барысу» за 26 секунд до финальной сирены удалось уйти от поражения и перевести игру в овертайм. Шайба на счету Сетдикова.

А, в дополнительное время Сетдиков (6:2) оформил хет-трик и принес победу хозяевам.

Отметим, что «Барыс» выиграл первый матч после 12 поражений кряду. Последний раз столиные побеждали 17 декабря, одолев на выезде московское «Динамо» (2:0).

Следующий матч «Барыс» проведет 31 января на выезде против омского «Авангарда».

Барыс
4:3
2:2, 0:1, 1:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
26.01.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4490 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Вадим Епанчинцев
Вратари
Никита Бояркин
Антон Красоткин
1-й период
05:47
Динмухамед Кайыржан
06:09
Тэйлор Бек
09:05
Виктор Антипин
(Дамир Жафяров)
09:39
Тамирлан Гайтамиров
10:41
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Сергей Широков)
12:15
Павел Гоголев
14:36
Сергей Широков
14:36
Никита Коротков
16:21
Никита Сетдиков
(Адиль Бекетаев, Иван Николишин)
2-й период
33:30
Егор Аланов
(Георгий Белоусов)
3-й период
59:34
Никита Сетдиков
(Роман Старченко, Кирилл Савицкий)
59:45
Никита Коротков
Овертайм
61:02
Никита Сетдиков
(Роман Старченко)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Сибирь
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