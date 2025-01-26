Мамбеталиев — об игре «Барыса» с «Сибирью»: «Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к работе»

"У нас вчера был разговор, после поражения в последней игре за минуту. Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к работе. Сегодня мы верили, что сможем переломить, хотя проигрывали 2:3. Во втором периоде провалились, потому что хотели забить: когда проигрываешь, все в атаку убегают. Да, пропустили две контратаки, которые могли нас похоронить. Мы сделали коррективы, перестали бежать сломя голову вперед, за это всегда наказывают. Концентрация должна быть на высшем уровне, после потери шайбы — перестроение в оборону.