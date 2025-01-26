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Мамбеталиев — об игре «Барыса» с «Сибирью»: «Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к работе»

Галым Мамбеталиев, главный тренер «Барыса», подвел итоги матча КХЛ с «Сибирью».

Источник: Шмаков Максим, photo.khl.ru

"У нас вчера был разговор, после поражения в последней игре за минуту. Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к работе. Сегодня мы верили, что сможем переломить, хотя проигрывали 2:3. Во втором периоде провалились, потому что хотели забить: когда проигрываешь, все в атаку убегают. Да, пропустили две контратаки, которые могли нас похоронить. Мы сделали коррективы, перестали бежать сломя голову вперед, за это всегда наказывают. Концентрация должна быть на высшем уровне, после потери шайбы — перестроение в оборону.

Вышел Рома Старченко, играет третий матч. Первые две игры у него получились смазанными, но он потихонечку набирает форму. Батырлан тоже наберет, они могут разыграть, могут забить. Мухаметов пока потихоньку тренируется, с тренером по ОФП. На лед ему пока нельзя. Бурдасов должен присоединиться, когда будет перерыв, он лечится у своего врача. Паузу будем заполнять работой.

В хоккее не бывает мелочей. Работать над розыгрышами, немного тактику менять, чтобы соперники к нам не привыкали. Нужно все менять, корректировать, улучшать. Дай бог, чтобы Старченко и Муратов быстрее набрали оптимальную форму, тогда и по розыгрышу большинства все будет нормально. Я бы не сказал, что у нас была черная полоса. Просто победа даёт хорошие эмоции для дальнейших игр, раскованность", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

Барыс
4:3
2:2, 0:1, 1:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 20
26.01.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 4490 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Вадим Епанчинцев
Вратари
Никита Бояркин
Антон Красоткин
1-й период
05:47
Динмухамед Кайыржан
06:09
Тэйлор Бек
09:05
Виктор Антипин
(Дамир Жафяров)
09:39
Тамирлан Гайтамиров
10:41
Владимир Бутузов
(Тэйлор Бек, Сергей Широков)
12:15
Павел Гоголев
14:36
Сергей Широков
14:36
Никита Коротков
16:21
Никита Сетдиков
(Адиль Бекетаев, Иван Николишин)
2-й период
33:30
Егор Аланов
(Георгий Белоусов)
3-й период
59:34
Никита Сетдиков
(Роман Старченко, Кирилл Савицкий)
59:45
Никита Коротков
Овертайм
61:02
Никита Сетдиков
(Роман Старченко)
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
Сибирь
КХЛ: таблица и календарь