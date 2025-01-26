Мамбеталиев — об игре «Барыса» с «Сибирью»: «Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к работе»

"У нас вчера был разговор, после поражения в последней игре за минуту. Серьезно поговорили с ребятами, что нельзя так относиться к работе. Сегодня мы верили, что сможем переломить, хотя проигрывали 2:3. Во втором периоде провалились, потому что хотели забить: когда проигрываешь, все в атаку убегают. Да, пропустили две контратаки, которые могли нас похоронить. Мы сделали коррективы, перестали бежать сломя голову вперед, за это всегда наказывают. Концентрация должна быть на высшем уровне, после потери шайбы — перестроение в оборону.
Вышел Рома Старченко, играет третий матч. Первые две игры у него получились смазанными, но он потихонечку набирает форму. Батырлан тоже наберет, они могут разыграть, могут забить. Мухаметов пока потихоньку тренируется, с тренером по ОФП. На лед ему пока нельзя. Бурдасов должен присоединиться, когда будет перерыв, он лечится у своего врача. Паузу будем заполнять работой.
В хоккее не бывает мелочей. Работать над розыгрышами, немного тактику менять, чтобы соперники к нам не привыкали. Нужно все менять, корректировать, улучшать. Дай бог, чтобы Старченко и Муратов быстрее набрали оптимальную форму, тогда и по розыгрышу большинства все будет нормально. Я бы не сказал, что у нас была черная полоса. Просто победа даёт хорошие эмоции для дальнейших игр, раскованность", — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.