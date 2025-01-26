Суперкамбэк худшей команды лиги, «Северсталь» — вторая на Западе. Итоги дня в КХЛ

26 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.
«Сибирь» приехала в Астану без своего ведущего игрока: Тревор Мёрфи покинул расположение клуба из-за смерти отца. Возможно, это стало одной из причин сенсационного поражения набравшей форму «Сибири». Решающий вклад в него внёс Никита Сетдиков — изгнанный из «Сибири» при непонятных обстоятельствах игрок оформил первый в КХЛ хет-трик. «Барыс» впервые с 20 ноября победил на своём льду.
Попавшему в крутое пике «Нефтехимику» надо было срочно побеждать, и игра с прямым конкурентом «Ладой» была лучшим шансом это сделать. В ключевой момент отличился капитан нижнекамцев Евгений Митякин, который набрал 1+1 и сломил сопротивление «Лады». «Нефтехимик» после этого матча опередил тольяттинцев, у которых есть ещё две встречи в запасе — Павел Зубов после игры снова раскритиковал своих игроков.
После 1:8 от «СЮ» сочинский клуб объявил о билетной скидке в 18% на следующий матч. Зрителей это не прибавило, а вот команду разгром как будто бы мотивировал. К середине третьего периода сочинцы вели 3:1, но довольно быстро пропустили второй гол. «Северсталь» относительно рано сняла вратаря и за семь секунд нарисовала голевую комбинацию. В серии буллитов команда Андрея Козырева оказалась сильнее и вышла на второе место Запада.