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Суперкамбэк худшей команды лиги, «Северсталь» — вторая на Западе. Итоги дня в КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Ладу» и чуть улучшил свои позиции в плей-оффной гонке.

Источник: Антон Вымотов, photo.khl.ru

26 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 20, 26.01.2025, 15:00
Барыс
4
Сибирь
3

«Сибирь» приехала в Астану без своего ведущего игрока: Тревор Мёрфи покинул расположение клуба из-за смерти отца. Возможно, это стало одной из причин сенсационного поражения набравшей форму «Сибири». Решающий вклад в него внёс Никита Сетдиков — изгнанный из «Сибири» при непонятных обстоятельствах игрок оформил первый в КХЛ хет-трик. «Барыс» впервые с 20 ноября победил на своём льду.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 20, 26.01.2025, 17:00
Нефтехимик
4
Лада
2

Попавшему в крутое пике «Нефтехимику» надо было срочно побеждать, и игра с прямым конкурентом «Ладой» была лучшим шансом это сделать. В ключевой момент отличился капитан нижнекамцев Евгений Митякин, который набрал 1+1 и сломил сопротивление «Лады». «Нефтехимик» после этого матча опередил тольяттинцев, у которых есть ещё две встречи в запасе — Павел Зубов после игры снова раскритиковал своих игроков.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 20, 26.01.2025, 17:00
Сочи
3
Северсталь
4

После 1:8 от «СЮ» сочинский клуб объявил о билетной скидке в 18% на следующий матч. Зрителей это не прибавило, а вот команду разгром как будто бы мотивировал. К середине третьего периода сочинцы вели 3:1, но довольно быстро пропустили второй гол. «Северсталь» относительно рано сняла вратаря и за семь секунд нарисовала голевую комбинацию. В серии буллитов команда Андрея Козырева оказалась сильнее и вышла на второе место Запада.

Северсталь
Барыс
КХЛ: таблица и календарь