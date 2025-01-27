В РУСАДА отметили, что «Толпар» пытался выставить виноватыми игроков в истории с допингом

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. В уфимском «Толпаре», который является частью системы хоккейного клуба «Салават Юлаев», пытались выставить виноватыми игроков в истории с попаданием в их организм мельдония, и практически не взаимодействовали в расследовании по этому вопросу с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом ТАСС рассказал глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов.
7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила о том, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара», выступающего в Олимпбет — Молодежной хоккейной лиге, был найден мельдоний. В июле того же года генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов назвал произошедшее диверсией, отметив, что игроки ни в чем не виноваты. В конце февраля семь игроков были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на год. В июле стало известно, что мельдоний был обнаружен в пробах еще 10 игроков «Толпара». Позже РУСАДА сняло временное отстранение с хоккеистов.
«Самым сложным в этой ситуации было взаимодействие с хоккейным клубом “Салават Юлаев”. На мой взгляд, руководство клуба сначала формально отвечало на наши запросы, а потом заняло позицию несотрудничества, — сказал Иванов. — То есть это отписки вместо ответов, была подмена понятий. То они проводили расследование, то не проводили, то у них есть информация о пробах, то нет».
«Клуб максимально занимал позицию, которая не позволяла нам конструктивно работать, несмотря на то, что везде люди, где только можно, позиционировали себя как организация, которая активно сотрудничает с нами. Они были заинтересованы в сохранении своей репутации — максимально отодвинуть тренерский состав и персонал от этой темы и попытаться оставить спортсменов виноватыми в этой истории. Мы с этим не согласились», — добавил он.
Проблемы при расследовании
26 декабря 2024 года Октябрьский районный суд Уфы отстранил тренера «Толпара» по физподготовке Игоря Загретдинова от деятельности на год и оштрафовал его на 800 тыс. рублей. Специалист позднее подал апелляцию на решение суда.
«Он ответил на наши вопросы. Конечно, он полностью все отрицал. В целом, у нас были доказательства, позволявшие заподозрить его в причастности к этой истории. Поэтому всю эту информацию мы передали в правоохранительные органы, после чего они сами проводили самостоятельное расследование. Мы участвовали в этом процессе, помогая, где-то предоставляя дополнительную информацию, поскольку мы активно занимались в этой спортивной тематике», — рассказал Иванов о ситуации вокруг тренера.
Собеседник агентства пояснил, как проходил процесс расследования в ситуации с игроками «Толпара». «Это был трехэтапный процесс, каждый из них занимает какое-то время для анализа проб и подготовки следующих мероприятий. После этого были опрошены спортсмены, медицинский персонал и тренерский состав клуба, и материалы были переданы в правоохранительные органы. Насколько я знаю, еще родители спортсменов писали заявления, и все это было объединено в одно дело», — сообщил Иванов.
«Возникала следующая проблема: нарушения были выявлены в конце сезона, и на следующий сезон многие из тех игроков уже поменяли клубы, разъехались в другие города. Я знаю, что была достаточная большая проблема собрать все воедино. В рамках дела опрашивались не только спортсмены, сдавшие положительные пробы, но и другие спортсмены, которые уже были в других регионах. Это занимает большое количество времени. Плюс есть процессуальные сроки, стандартный срок расследования таких дел занимает много времени. Тем более там действительно очень много лиц, которых опрашивали в качестве свидетелей», — добавил он.
«Пока петух не клюнет»
Иванов отметил, что для разбирательств в этом деле РУСАДА сотрудничало в том числе с КХЛ прокуратурой и СК.
«Лига активно сотрудничала с нами, оттуда нам старались помочь, насколько это возможно было в ее юрисдикции. Но вот именно от клуба мы не получили помощи. Скорее, как я считаю, клуб намеренно дистанцировался от расследования», — поделился собеседник агентства.
«В командных видах спорта, особенно в тех, которые востребованы среди молодежи, родителей, очень часто бывает так, что многое отдано на откуп клубу и тренерам. То есть их ребята играли в первом составе, они готовы закрыть глаза на многое, пока петух не клюнет», — сказал Иванов.
«Спортсмен отвечает за то, что он принимает и что из субстанций попадает в его организм. Но надо понимать, что он либо играет в первом составе и выполняет любые указания тренеров вплоть до того, что они нарушают антидопинговые правила. Либо он не играет нигде. И эта ситуация, конечно, нас очень беспокоит», — заключил он.