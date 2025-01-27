В РУСАДА отметили, что «Толпар» пытался выставить виноватыми игроков в истории с допингом

«Возникала следующая проблема: нарушения были выявлены в конце сезона, и на следующий сезон многие из тех игроков уже поменяли клубы, разъехались в другие города. Я знаю, что была достаточная большая проблема собрать все воедино. В рамках дела опрашивались не только спортсмены, сдавшие положительные пробы, но и другие спортсмены, которые уже были в других регионах. Это занимает большое количество времени. Плюс есть процессуальные сроки, стандартный срок расследования таких дел занимает много времени. Тем более там действительно очень много лиц, которых опрашивали в качестве свидетелей», — добавил он.