Чайковски восстановился после травмы и сыграет за «Спартак» в матче с ЦСКА

Чайковски не выходил на лед с 29 декабря 2024 года, когда получил повреждение в матче с подмосковным «Витязем» (4:2). Из-за травмы словак пропустил восемь игр. Дерби с ЦСКА Чайковски начнет в третьем звене в паре с Егором Зайцевым.