Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чайковски восстановился после травмы и сыграет за «Спартак» в матче с ЦСКА

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Словацкий защитник московского «Спартака» Михал Чайковски, пропустивший из-за травмы около месяца, вернулся в состав команды и сыграет в дерби с ЦСКА, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

Последнее в нынешнем регулярном чемпионате противостояние спартаковцев и армейцев пройдет в понедельник в «Мегаспорте» и начнется в 19:30. Три матча в этом сезоне выиграл «Спартак», два остались за ЦСКА.

Чайковски не выходил на лед с 29 декабря 2024 года, когда получил повреждение в матче с подмосковным «Витязем» (4:2). Из-за травмы словак пропустил восемь игр. Дерби с ЦСКА Чайковски начнет в третьем звене в паре с Егором Зайцевым.

В четвертом звене «Спартака» заявлен 17-летний защитник Никита Тюрин, который может в понедельник провести дебютный матч в КХЛ.

ЦСКА
Спартак
КХЛ: таблица и календарь