Чайковски восстановился после травмы и сыграет за «Спартак» в матче с ЦСКА

Последнее в нынешнем регулярном чемпионате противостояние спартаковцев и армейцев пройдет в понедельник в «Мегаспорте» и начнется в 19:30. Три матча в этом сезоне выиграл «Спартак», два остались за ЦСКА.
Чайковски не выходил на лед с 29 декабря 2024 года, когда получил повреждение в матче с подмосковным «Витязем» (4:2). Из-за травмы словак пропустил восемь игр. Дерби с ЦСКА Чайковски начнет в третьем звене в паре с Егором Зайцевым.
В четвертом звене «Спартака» заявлен 17-летний защитник Никита Тюрин, который может в понедельник провести дебютный матч в КХЛ.