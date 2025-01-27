«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в понедельник в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе победителей дубль оформил Семен Чистяков (38-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Рид Буше (15) и Михаил Гуляев (44). За «Адмирал» отличился Аркадий Шестаков (42).
Вторая шайба стала для Чистякова 14-й в текущем сезоне, он установил снайперский рекорд «Авангарда» среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Оливеру Каски, который забросил 13 шайб в сезонах-2020/21 и 2021/22.
«Авангард» (53 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал (51), который потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах, идет строчкой ниже. В следующем матче “Авангард” примет уфимский “Салават Юлаев” 29 января. “Адмирал” 2 февраля дома сыграет с новосибирской “Сибирью”.