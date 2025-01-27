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«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Омский «Авангард» дома выиграл у «Адмирала» из Владивостока в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в понедельник в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе победителей дубль оформил Семен Чистяков (38-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Рид Буше (15) и Михаил Гуляев (44). За «Адмирал» отличился Аркадий Шестаков (42).

Вторая шайба стала для Чистякова 14-й в текущем сезоне, он установил снайперский рекорд «Авангарда» среди защитников. Ранее рекорд принадлежал финну Оливеру Каски, который забросил 13 шайб в сезонах-2020/21 и 2021/22.

«Авангард» (53 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал (51), который потерпел четвертое поражение в последних пяти встречах, идет строчкой ниже. В следующем матче “Авангард” примет уфимский “Салават Юлаев” 29 января. “Адмирал” 2 февраля дома сыграет с новосибирской “Сибирью”.

Авангард
4:1
1:0, 1:0, 2:1
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
27.01.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вратари
Никита Серебряков
Андрей Мишуров
1-й период
05:41
Райан Спунер
09:54
Аркадий Шестаков
14:16
Рид Буше
2-й период
23:21
Егор Воронков
24:58
Аркадий Шестаков
37:56
Семен Чистяков
(Илья Каблуков, Дамир Шарипзянов)
3-й период
41:44
Аркадий Шестаков
(Марио Грман, Никита Сошников)
43:01
Михаил Гуляев
(Илья Рейнгардт, Илья Каблуков)
44:53
Дмитрий Дерябин
46:24
Семен Чистяков
(Наиль Якупов, Иван Игумнов)
47:01
Марио Грман
Статистика
4
Штрафное время
8
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Кулаков
(Россия, Тверь)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь