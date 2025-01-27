«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, которая прошла в понедельник в Омске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). В составе победителей дубль оформил Семен Чистяков (38-я и 47-я минуты), по шайбе забросили Рид Буше (15) и Михаил Гуляев (44). За «Адмирал» отличился Аркадий Шестаков (42).