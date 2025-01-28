ХК «Автомобилист» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур»

По одной шайбе в ворота «Амура» забили Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Алексей Бывальцев. Дубль оформил Андрей Обидин. В хабаровской команде отличились Алекс Броадхерст, Иван Мищенко и Илья Талалуев, который за игру забросил две шайбы.