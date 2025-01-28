ХК «Автомобилист» одержал девятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Амур»

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» 27 января переиграл «Амур» из Хабаровска в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча закончилась со счетом 5:4.
Хабаровчане начали вести счет, однако в конце первого периода екатеринбургская команда сравняла его.
По одной шайбе в ворота «Амура» забили Ник Меркли, Брукс Мэйсек и Алексей Бывальцев. Дубль оформил Андрей Обидин. В хабаровской команде отличились Алекс Броадхерст, Иван Мищенко и Илья Талалуев, который за игру забросил две шайбы.
«Автомобилист» одержал девятую победу подряд в чемпионате КХЛ. На данный момент екатеринбургский хоккейный клуб находится на втором месте Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» провел 48 игр и в них набрал 64 очка. Следующая игра «Автомобилиста» пройдет в Тольятти 2 февраля с хоккейной командой «Лада».