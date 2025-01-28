Кто самый грязный игрок КХЛ прямо сейчас? Вы удивитесь, но таким считают Шалунова — лидера «Локомотива»

«Я не буду комментировать решение лиги и судей. И я не слышал ничего о том, что Шалунов извинился. Вообще мы его знаем давно. Еще Валерий Брагин о нем рассказывал. Шалунов так действовал всегда, еще с детского хоккея. И на молодежных чемпионатах мира его удаляли до конца матча. Это его стиль. Он так играет всегда. Но каждый сам отвечает за свои дела», — сказал Роман Ротенберг.