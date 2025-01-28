Кто самый грязный игрок КХЛ прямо сейчас? Вы удивитесь, но таким считают Шалунова — лидера «Локомотива»

Кого из хоккеистов, выступающих в КХЛ, можно считать головорезами, приверженцами грубой и даже грязной игры? Когда-то такими были тафгаи «Витязя». Часто получал большие штрафы Евгений Артюхин, порой сам становящийся заложником своих богатырских габаритов. Из ныне играющих в лиге силовиков сомнительной репутацией обладает Григорий Панин. Прямо сейчас он идет на втором месте в истории лиги по штрафным минутам, уступая все тому же Артюхину. Интересно, что четвертое место занимает… Александр Радулов.
Тем удивительнее, что в этом сезоне образ самого грязного игрока КХЛ достался игроку, который идет на 241-м месте в истории. Да и в нынешнем чемпионате наш герой далек от лидерства — только 63-я позиция. Речь о Максиме Шалунове, который накануне отметился большим штрафом в концовке матча с московским «Динамо». Это уже третий громки эпизод с его участием за последнее время, и четвертый — за календарный год. Попробуем разобраться, насколько справедливы претензии к ведущему игроку «Локомотива».
Шалунов «ломает» Ильенко на вбрасывании
Последние минуты матча между «Локомотивом» и «Динамо». Ярославцы ведут со счетом 2:0, выигрывают вбрасывание в чужой зоне и сразу же забивают третью шайбу. Однако засчитана она не будет. Причина — нарушение на вбрасывании. Сразу после того, как хоккеисты «Локомотива» начинают праздновать гол, на них набрасываются динамовцы. Они вступаются за лежащего в стороне Артема Ильенко. Экс-форварда «железнодорожников» уводят со льда партнеры, а повтор показывает, что виновником травмы является Шалунов.
Шалунов удален на 5 минут, гол отменен, а «Динамо» практически моментально отыгрывает одну шайбу. Ярославцы в итоге все-таки добиваются победы, но их игрок — в центре скандала. Виноват ли Шалунов? Главный тренер «Локомотива» считает, что нет.
«Теме здоровья. Но если бы Ильенко играл вбрасывание правильно, то не залез бы этой ногой вперед», — прокомментировал эпизод Игорь Никитин.
Версия наставника «железнодорожников» имеет право на жизнь, но многие считают, что Шалунов специально бил Ильенко. Есть и «золотая середина»: Максим, разумеется, не хотел наносить травму сопернику, однако делал типичную для центрального нападающего блокировку на вбрасывании. Но вместо клюшки наложил свою клюшку на ногу.
Шалунов отправляет в нокдаун Никишина
Предыдущий эпизод с участием Шалунова случился совсем недавно — меньше недели назад. «Локомотив» играл в Санкт-Петербурге, где СКА хоть и выиграл, но два его игрока стали жертвами жестких столкновений. Андрей Педан получил удал от Павла Красковского, а Александр Никишин оказался на льду в результате силового приема Шалунова. Капитан «армейцев» попытался подняться, но сразу упал.
Никишин в итоге матч закончил, сыграв более 20 минут, но позже стало известно о сотрясении мозга. Шалунов во время игры удаления не удостоится. Однако позже СДК оштрафовал форварда, де-юре признав наличие нарушения, тогда как СКА занес своего ведущего защитника в список травмированных.
«Я не буду комментировать решение лиги и судей. И я не слышал ничего о том, что Шалунов извинился. Вообще мы его знаем давно. Еще Валерий Брагин о нем рассказывал. Шалунов так действовал всегда, еще с детского хоккея. И на молодежных чемпионатах мира его удаляли до конца матча. Это его стиль. Он так играет всегда. Но каждый сам отвечает за свои дела», — сказал Роман Ротенберг.
Что любопытно, что никаких удалений до конца матча на молодежном чемпионате мира в карьере Шалунова не было. Его действительно дисквалифицировали на один матч МЧМ-2013, но не за пятиминутный штраф, а за 2+2, которые судьи выписали россиянину за игру высоко поднятой клюшкой против словака.
Шалунов ломает нос Акользину
Что ни встреча «Локомотива» со СКА, то скандал. До того, как Шалунов жестко встретил Акользина. Дело было в Ярославле, и тогда Максим не получил штраф ни по факту, ни постфактум. Хотя форварду петербуржцев от этого легче не стало. Павел сломал нос, а раздевалка «армейцев», по словам Ротенберга, была вся в крови. Интересно, что даже сам пострадавший не предъявляет претензий Шалунову.
«Я так особо и не понял, что случилось. Просто шел в игрока, в тело, но вышло такое столкновение. Наверное, соперник увидел меня в последний момент и как‑то по инерции поднял руки. И я наткнулся или на клюшку, или на что‑то еще. Точно не знаю», — прокомментировал эпизод Акользин.
Шалунов выводит из игры Фукале
Ну, а самый громкий эпизод с участием Шалунова произошел весной прошлого года. Тогда он, челябинец, встретился с родной командой на стадии полуфинала. «Трактор» хоть и не выглядел фаворитом, но мог дать бой ярославцам. Но после того, как из строя выбыл основной вратарь, они вынуждены были выбросить белый флаг.
Плей-офф закончился для Зака Фукале после того, как в него на полной скорости въехал Шалунов. Тогда на это столкновение особенно жестко отреагировал наставник черно-белых Алексей Заварухин. Да и многие челябинское болельщики до сих пор убеждены, что их земляк совершил умышленный маневр.
«Мне кажется, все адекватные люди понимали, что умышленно так сделать невозможно. И я не тот человек, который будет так делать. Этот момент — случайность, по-другому не назвать. Была борьба за шайбу, и вот такой исход», — объяснял Шалунов.
Дмитрий Ерыкалов