Ассистент капитана «Динамо» выбыл из строя

Встреча прошла в Ярославле в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 55-й минуте игры форвард «Локомотива» Максим Шалунов, который проводил вбрасывание против Ильенко, надавил тому клюшкой на правую ногу в области колена, из-за чего тот не смог продолжить матч и покинул лед только при помощи партнеров. После этого на льду началась массовая потасовка. Шалунов получил большой штраф в пять минут за толчок клюшкой.