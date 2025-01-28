Ассистент капитана «Динамо» выбыл из строя

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Ассистент капитана московского «Динамо» Артем Ильенко пропустит минимум месяц из-за травмы, полученной в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива».
Встреча прошла в Ярославле в понедельник и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 55-й минуте игры форвард «Локомотива» Максим Шалунов, который проводил вбрасывание против Ильенко, надавил тому клюшкой на правую ногу в области колена, из-за чего тот не смог продолжить матч и покинул лед только при помощи партнеров. После этого на льду началась массовая потасовка. Шалунов получил большой штраф в пять минут за толчок клюшкой.
«После первичного обследования уже понятно, что Артем пропустит минимум месяц. Сегодня клуб поместил нападающего в список травмированных до 18 февраля. Однако хочу отметить, что это лишь предварительный срок восстановления. Впереди дополнительные изучения травмы, которые покажут нам полную картину. Ценность Артема для команды известна всем, поэтому мы надеемся на его скорейшее возвращение в строй», — цитирует спортивного директора «Динамо» Алексея Сопина Telegram-канал «бело-голубых».