Великий Ларионов мог рулить ФХР, работал в СКА, отказался быть генменеджером сборной России. Истории о Профессоре

«Он покинул Лос-Анджелес, в котором жил последние годы, и вернулся в Детройт. Основная причина его сын, который занимается хоккеем. Со всех точек зрения он получит лучшие условия именно в Детройте. Не секрет, что в этом городе Ларионов значимая фигура, да и его партнер по винному бизнесу также находится там. Насколько знаю, Игорь построил новый дом в пригороде Детройта», — так Смит объяснял мотив Ларионова, который после года работы в СКА покинул Санкт-Петербург. А через год вслед за ним отправится и сам американский тренер.