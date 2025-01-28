Великий Ларионов мог рулить ФХР, работал в СКА, отказался быть генменеджером сборной России. Истории о Профессоре

Мы уже привыкли, что Игорь Ларионов — тренер. Он третий год возглавляет «Торпедо», раскрывает молодежь, пропагандирует атакующий хоккей и как Дон Кихот борется с автобусами, которые, по иронии, сам иногда выставляет.
До тренерской работы Профессор делал вино и работал скаутом. Среди клиентов были Алекс Гальченюк, Наиль Якупов и финский защитник Миро Хейсканен. Это, кажется, знают все. А чем занимался Ларионов в конце 00-х? Эта страница в биографии Профессора известна не столь хорошо.
ОТКАЗАЛСЯ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ ФХР
Мало кто знает, но нынешний главный тренер «Торпедо» мог стать… президентом ФХР! Такую возможность ему представилась благодаря давнему знакомству с Вячеславом Фетисовым. Он на тот момент был руководителем Росспорта, то есть де-факто министром спорта РФ.
«Я предложил президенту Владимиру Путину кандидатуру Ларионова на пост главы ФХР после Олимпиады-2006, которую наша сборная провалила. Владимир Владимирович одобрил его кандидатуру, но сам Игорь отказался. Жаль, мне кажется, что если бы он тогда решился занять этот ответственный пост, то наш хоккей развивался бы гораздо более стремительными темпами», — делится воспоминаниями Фетисов.
Вместо Ларионова главным человеком российского хоккея был назначен Владислав Третьяк, а уже через два года после его пришествия к управлению ФХР сборная России выиграла первое золото за 15 лет. Свой пост Третьяк занимает и по сей день.
СТОЯЛ У ИСТОКОВ КХЛ
Ларионов отказался возглавить ФХР, но был причастен к другой организации. 2007 год. Начинают пробиваться ростки КХЛ. Поначалу новую лигу называют ОРХЛ. Среди людей, стоящих у ее истоков, есть и Ларионов. Он же в качестве стороннего эксперта привлекает легендарного тренера «Детройта» Скотти Боумена.
«В управление ОРХЛ будут входить крупнейшие российские компании. Они сделают лигу финансово стабильным предприятием. А через 67 лет при нормальном развитии ОРХЛ начнет приносить прибыль. Это сложно, но реально», — анонсировал новую лигу Ларионов.
Профессор жестко критиковал Суперлигу и призывал поменять не просто что-то, а буквально все! Правда, официальной должности в КХЛ он так и не получил, так и оставшись координатором проекта.
РАБОТАЛ В СКА
Ларионов не вошел в руководство КХЛ, но с первого же сезона начал работать КХЛ. В 2019 году Профессор какое-то время был советником Романа Ротенберга, но впервые оказался причастен к СКА за десятилетие до этого. В 2008 году Ларионов заключил со СКА однолетний контракт и занимает должность директора по хоккейным операциям.
Генеральным менеджером при этом оставался Андрей Точицкий. Он, по большей части, занимался трансферами, а Ларионов был ближе к команде и даже ездил с ней на выезды. Хотя истинный функционал великого в прошлом форварда «Детройта» был до конца не ясен. Скорее он как мог помогал своему старому знакомому Барри Смиту, который в 90-е помогал Скотти Боумэну.
«Он покинул Лос-Анджелес, в котором жил последние годы, и вернулся в Детройт. Основная причина его сын, который занимается хоккеем. Со всех точек зрения он получит лучшие условия именно в Детройте. Не секрет, что в этом городе Ларионов значимая фигура, да и его партнер по винному бизнесу также находится там. Насколько знаю, Игорь построил новый дом в пригороде Детройта», — так Смит объяснял мотив Ларионова, который после года работы в СКА покинул Санкт-Петербург. А через год вслед за ним отправится и сам американский тренер.
ВЫСТУПАЛ ЗА ПОТОЛОК ЗАРПЛАТ И ОТКРЫЛ РАЗДЕВАЛКИ
Несмотря на то, что Ларионов проработал в СКА всего сезон, за недолгой срок он выдвинул несколько толковых предложений. Например, именно при нем «армейцы» первыми открыли раздевалки для журналистов.
«Я внес идею об открытии раздевалок для журналистов, потому что журналисты должны иметь постоянный доступ к игрокам. Репортеру нужно находиться там, где происходят самые “горячие” события. А раздевалки считаются частью игровой площадки. Думаю, скоро это нововведение будет принято во всей Лиге, и через год-два никто уже и не вспомнит, что когда-то было иначе», — говорил Ларионов.
Вскоре КХЛ закрепила этот пункт в регламенте.
«КХЛ необходимо создать хоккейный телеканал, чтобы обеспечить болельщикам 24-часовой доступ к информации. Но сразу всего не осилить, сделать еще предстоит немало», — высказывался Профессор в 2008 году. Через год лига запустила вещание КХЛ ТВ.
А еще он критиковал КХЛ за отказ от потолка зарплат и различные послабления для клубов.
«На последнем заседании совета директоров лиги приняли решение вывести из-под потолка зарплат второго звездного хоккеиста. То есть между богатыми и бедными клубами произойдет еще большее расслоение. Я проголосовал против, но не нашел поддержки. Странно. Есть потолок — работай. Приглашай менее высокооплачиваемых игроков, совершай обмены», — считал Ларионов в 2009 году.
Жесткий потолок зарплат в КХЛ был введен только в 2020 году. Профессор, определенно, опередил свое время.
ОТКАЗАЛСЯ СТАТЬ ГЕНМЕНЕДЖЕРОМ ЦСКА
Вячеслав Фетисов не только предлагал Путину кандидатуру Ларионова на пост президента ФХР, но и хотел видеть его в ЦСКА. Легендарном в прошлом защитник с 2009 по 2012 год был президентом родного клуба. Своего партнера по пятерке функционер хотел стать генеральным менеджером. Однако Ларионов отказался.
«Я понял, что мне проще заниматься тем, что люблю, работать там, где могу реализоваться, не сталкиваясь с дилетантами. Посмотрев, что происходит в нашем хоккее, я понял: нет смысла дальше оставаться, стучаться в дверь, где меня не слышат. Не думаю, что мой опыт пригодится в сегодняшней России. Мне будет трудно войти туда, где все изначально исковеркано», — объяснял отказы от тех или иных должностей Профессор.
ОТКАЗАЛСЯ СТАТЬ ГЕНМЕНЕДЖЕРОМ СБОРНОЙ РОССИИ
Более того, Игорь Ларионов мог стать генменеджером сборной России! Его в этой роли видел не кто-нибудь, а Третьяк. Дело было накануне домашних Олимпийских игр в Сочи. Президент ФХР вел с Профессором переговоры, но тот и на это предложение ответил отказом.
«Прежде чем приниматься за работу, я хотел удостовериться, что имел бы право принимать решения относительно команды и тренера. Но оказалось, что эти аспекты не входили в мои полномочия. Мы вели переговоры с Третьяком долгое время. Я сказал ему, что у него должен быть кто-то на этой должности до Олимпиады. В конце концов я был вынужден отказать ему. Если вы не можете самостоятельно принимать решения, вы не сможете делать свою работу», — толковал свою позицию Ларионов.
И Ларионов оказался прав. Вместо него эту должность занял Алексей Касатонов — еще один представитель культовой пятерки Фетисов — Касатонов — Крутов — Ларионов — Макаров. Менеджер, имевший к тому времени опыт работы на аналогической должности в СКА, особым влиянием на формирования состава не обладал. Почти полную свободу в этом процессе имел главный тренер. Зинэтула Билялетдинов собрал команду. Он же подвергся заслуженной критики за вылет в четвертьфинале.
Последующие годы Ларионов дистанцировался от российского хоккея, критиковал сборную и КХЛ, и только в 2019-м приехал в Россию, войдя в тренерский штаб молодежной сборной. Так началась тренерская карьера Профессора.
Дмитрий Ерыкалов