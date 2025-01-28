От Ротенберга уедут главные таланты, а чемпион потеряет вратаря? Русские звезды КХЛ, которых ждут в Америке

Множество новых имен появилось в последние годы в КХЛ, все больше разнообразия среди игроков, выходящих на лидирующие позиции. Наконец-то в условиях потолка зарплат появилась настоящая конкуренция — помните, когда последний раз на Западе была такая плотность между 2−6 местами, как в нынешнем сезоне? Подобное можно было часто встретить на Востоке, а вот в Западной конференции такая ситуация раньше была редкостью. Жесткая конкуренция дает больше возможностей для роста действительно качественных игроков, их в лиге сейчас немало. Вот только есть одно «но» — на некоторых звезд российские болельщики, вероятно, вживую смотрят чуть ли не последний год. Дальше — возможное расставание из-за отъезда за океан.
По окончании этого сезона лига может лишиться части важных игроков. Впервые ли такое произойдет? Разумеется нет, игроки уезжают и приезжают каждый год. Но повод разобраться, кто может отправиться за океан после этого сезона, точно есть.
Кажется, больше всех пострадает СКА. Во-первых, уедет Иван Демидов. У юного дарования заканчивается контракт вместе с этим сезоном. В «Монреале» на одного из лучших игроков поколения уже молятся. «Он уже звезда», — сказал в интервью Sport24 канадец Уильям Биттен, имея в виду положение Демидова в Стране кленового листа. И судя по игре, которую показывает Иван в этом сезоне, отъезд ничуть не преждевременный, он готов. Здорово, что Демидов примет участие в предстоящем Матче Звезд КХЛ, прекрасная возможность как можно большему количеству людей увидеть юное дарование в деле.
Еще один игрок, которого очень ждут за океаном — Александр Никишин. В 2020 году его задрафтовала «Каролина Харрикейнз», и руководство «ураганов» точно довольно тем, в какого игрока вырос Александр с момента драфта. У Никишина тоже последний год контракта с питерским клубом, в «Каролине» ожидают его сразу по окончании сезона КХЛ, об этом заявлял генеральный менеджер Эрик Тулски еще летом 2024 года.
«Как только его контракт закончится, мы ожидаем, что он приедет, присоединится к нашему составу и сразу же усилит нас».
Может уехать в НХЛ и форвард СКА Арсений Грицюк. В «Нью-Джерси», который выбрал нападающего на драфте, также дали понять, что ждут своего проспекта. Летом Грицюк стал одним из двух россиян, попавшим в топ-5 проспектов «Девилз» по версии сайта NHL.com. Вторым стал Антон Силаев, но у него контракт с «Торпедо» еще и на следующий сезон. Перед этим чемпионатом агент Грицюка Шуми Бабаев заявлял, что его подопечный планирует провести сезон-2024/2025 в СКА, а затем отправиться в стан «дьяволов».
Нескольких игроков может лишиться и магнитогорский «Металлург». Оттуда, скорее всего, уедет Данила Юров. Проспект «Миннесоты» мог отправиться за океан еще в прошлое межсезонье после чемпионства, последовав примеру Никиты Гребенкина, но решил остаться и провести еще сезон в России. Сам Юров объяснил свое решение тем, что хочет почувствовать себя стабильнее и быть лучше готовым к отъезду. Еще один претендент на отъезд из «Магнитки» — MVP прошлого розыгрыша Кубка Гагарина Илья Набоков. Голкипер задрафтован «Колорадо Эвеланш», контракт с уральцами у него заканчивается в этом сезоне. Шансы заиграть в основной команде клуба из Денвера у Набокова точно будут.
Челябинский «Трактор» рискует потерять одного из своих лучших игроков Максима Шабанова, совсем недавно активно обсуждалось, что игрок принял решение попробовать свои силы в НХЛ в следующем сезоне. Шабанов — недрафтованный форвард и может выбрать из нескольких вариантов.
Возможно покинет челябинцев и Василий Глотов, обменянный в дедлайн из СКА. Контракт игрока также истекает и ряд источников сообщал, что Василий тоже хочет попробовать свои силы за океаном.
Недавно появилась информация о том, что «Анахайм Дакс» хочет видеть у себя форварда «Ак Барса» Артема Галимова. Об этом сообщил в своем подкасте инсайдер НХЛ Эллиот Фридман. Галимов проводит отличный сезон за казанский клуб после смены главного тренера, поэтому резко проявившийся к форварду интерес не должен удивлять.
Есть вероятность отъезда в НХЛ проспектов «Юты», играющих в ярославском «Локомотиве» — Дмитрия Симашева и Даниила Бута. В систему «Айлендерс» по слухам собрался вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин. Голкипер отказался продлевать с «армейцами» контракт и в межсезонье должен поехать к Сергею Наумову — российскому тренеру вратарей, когда-то работавшему в российском клубе. Впрочем, вряд ли Гамзину сразу найдется место в основном составе «островитян» — там правят другие россияне — Илья Сорокин и Семен Варламов.
Надежда Тонконог