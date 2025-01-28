От Ротенберга уедут главные таланты, а чемпион потеряет вратаря? Русские звезды КХЛ, которых ждут в Америке

Множество новых имен появилось в последние годы в КХЛ, все больше разнообразия среди игроков, выходящих на лидирующие позиции. Наконец-то в условиях потолка зарплат появилась настоящая конкуренция — помните, когда последний раз на Западе была такая плотность между 2−6 местами, как в нынешнем сезоне? Подобное можно было часто встретить на Востоке, а вот в Западной конференции такая ситуация раньше была редкостью. Жесткая конкуренция дает больше возможностей для роста действительно качественных игроков, их в лиге сейчас немало. Вот только есть одно «но» — на некоторых звезд российские болельщики, вероятно, вживую смотрят чуть ли не последний год. Дальше — возможное расставание из-за отъезда за океан.