Хоккеисты «Динамо» на выезде проиграли действующему чемпиону КХЛ

Первым соперником «зубров» после двухнедельной паузы стал действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург», встреча состоялась в Магнитогорске. В стартовой трети команды в равной степени угрожали владениям друг друга, но обошлись без точных бросков. По ходу отрезка динамовцы дважды нейтрализовали соперника при игре в большинстве. Счет в поединке был открыт на 25-й минуте — голом отметился нападающий «Динамо» Илья Усов, которому ассистировал Джош Брук, набравший результативный балл в третьем матче кряду.
Правда, лидерство минчан не продержалось и трех минут. Во второй половине периода гости добавили в активности у чужих ворот — на перерыв команды отправились при счете 1:1. На старте заключительной трети «Металлург» вышел вперед, а за десять минут до конца игрового отрезка оторвался на две шайбы. Оставшегося времени «зубрам» на спасение не хватило, вместо этого «бело-голубые» пропустили еще раз незадолго до сирены. Итог встречи — 4:1 в пользу «Магнитки», голкипер «лис» Илья Набоков отразил 36 из 37 бросков «Динамо».
Столичный клуб не может победить в Магнитогорске уже семь лет. Кроме того, текущая серия поражений минчан в сезоне насчитывает три матча. Подопечные Дмитрия Квартальнова остались на 7-м месте в таблице Западной конференции, в активе минчан 56 баллов. От шестой позиции нашу команду отделяет 3 очка, отрыв от восьмой строчки составляет 4 пункта. Второй и заключительный поединок в выездной серии динамовцы проведут 30 января в гостях у «Нефтехимика».