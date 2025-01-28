Хоккеисты «Динамо» на выезде проиграли действующему чемпиону КХЛ

Правда, лидерство минчан не продержалось и трех минут. Во второй половине периода гости добавили в активности у чужих ворот — на перерыв команды отправились при счете 1:1. На старте заключительной трети «Металлург» вышел вперед, а за десять минут до конца игрового отрезка оторвался на две шайбы. Оставшегося времени «зубрам» на спасение не хватило, вместо этого «бело-голубые» пропустили еще раз незадолго до сирены. Итог встречи — 4:1 в пользу «Магнитки», голкипер «лис» Илья Набоков отразил 36 из 37 бросков «Динамо».