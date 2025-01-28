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Хоккеисты «Динамо» на выезде проиграли действующему чемпиону КХЛ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» возобновили выступления в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Первым соперником «зубров» после двухнедельной паузы стал действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург», встреча состоялась в Магнитогорске. В стартовой трети команды в равной степени угрожали владениям друг друга, но обошлись без точных бросков. По ходу отрезка динамовцы дважды нейтрализовали соперника при игре в большинстве. Счет в поединке был открыт на 25-й минуте — голом отметился нападающий «Динамо» Илья Усов, которому ассистировал Джош Брук, набравший результативный балл в третьем матче кряду.

Правда, лидерство минчан не продержалось и трех минут. Во второй половине периода гости добавили в активности у чужих ворот — на перерыв команды отправились при счете 1:1. На старте заключительной трети «Металлург» вышел вперед, а за десять минут до конца игрового отрезка оторвался на две шайбы. Оставшегося времени «зубрам» на спасение не хватило, вместо этого «бело-голубые» пропустили еще раз незадолго до сирены. Итог встречи — 4:1 в пользу «Магнитки», голкипер «лис» Илья Набоков отразил 36 из 37 бросков «Динамо».

Столичный клуб не может победить в Магнитогорске уже семь лет. Кроме того, текущая серия поражений минчан в сезоне насчитывает три матча. Подопечные Дмитрия Квартальнова остались на 7-м месте в таблице Западной конференции, в активе минчан 56 баллов. От шестой позиции нашу команду отделяет 3 очка, отрыв от восьмой строчки составляет 4 пункта. Второй и заключительный поединок в выездной серии динамовцы проведут 30 января в гостях у «Нефтехимика».

Металлург Мг
4:1
0:0, 1:1, 3:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7033 зрителя
Главные тренеры
Андрей Разин
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Илья Набоков
Василий Демченко
1-й период
04:08
Егор Бориков
19:34
Вадим Мороз
2-й период
24:03
Илья Усов
(Джош Брук, Ксавье Уэлле)
26:54
Дмитрий Моисеев
(Егор Коробкин, Егор Яковлев)
30:14
Илья Набоков
36:24
Кристиан Хенкель
3-й период
42:40
Денис Зернов
49:57
Трой Джозефс
(Даниил Вовченко, Александр Петунин)
56:50
Егор Коробкин
(Дмитрий Моисеев, Алексей Маклюков)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
Динамо Мн
КХЛ: таблица и календарь