Комментатор рассказал о конфликте американского хоккеиста в СКА

«Что ДеАнджело не играет в обороне, это, в принципе, всем понятно. Но одно дело плохо играть в обороне, другое дело играть в обороне спустя рукава. А в последнее время Деанджело так и делал. И хорошему профессиональному игроку это, в принципе, не свойственно. Одно дело, когда ты что-то не умеешь, у тебя что-то плохо получается, у тебя какие-то определенные пробелы с элементарными какими-то тактическими компонентами. Другое дело, когда тебя просто человек обкатывает, ты даже не пытаешься отобрать у него шайбу, там просто бьешь ему в спину и забиваешь на это. То есть, это исключительно вещь от нежелания, от дисциплины, от характера, от какого-то трудолюбия. То есть, очевидно, что конфликт какой-то у ДеАнджело начал возникать еще раньше, чем его посадили и отправили восвояси. Поэтому, ну, приехал, показал, немножко денег заработал, уехал», — считает Майков.