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Квартальнов о матче с «Металлургом»: Проиграли по делу, в третьем периоде развалились

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча подопечных против «Металлурга», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: hcdinamo.by

Первый после двухнедельной паузы матч «зубров» закончился поражением от магнитогорского «Металлурга» на выезде. Минчане открыли счет в начале второго периода усилиями Ильи Усова, но затем пропустили четыре шайбы подряд.

«Проиграли по делу. Я считал, что за два периода мы должны войти были в рабочую колею. Опасался за первую 20-минутку, она была не очень, но вторая вышла неплохой. А вот в третьем периоде развалились. На выходе из зоны пропустили глупые шайбы. В движении проиграли, просто встали в конце матча. Соперник был сильнее и физически, и тактически. Это беспокоит, — сказал специалист. — Две недели без матчей — это очень много, тем более в середине сезона. Но мы входим в положение. Не можем контролировать ситуацию, только приспособиться к ней. В декабре в тонусе были мы, а у соперников была пауза, сейчас наоборот. Это время мы провели плодотворно, но сегодня вся команда сыграла ниже ожиданий. Если бы не Вася Демченко, могли получить еще больше голов».

Выездную серию подопечные Дмитрия Квартальнова завершат в четверг матчем против нижнекамского «Нефтехимика».

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