Квартальнов о матче с «Металлургом»: Проиграли по делу, в третьем периоде развалились

«Проиграли по делу. Я считал, что за два периода мы должны войти были в рабочую колею. Опасался за первую 20-минутку, она была не очень, но вторая вышла неплохой. А вот в третьем периоде развалились. На выходе из зоны пропустили глупые шайбы. В движении проиграли, просто встали в конце матча. Соперник был сильнее и физически, и тактически. Это беспокоит, — сказал специалист. — Две недели без матчей — это очень много, тем более в середине сезона. Но мы входим в положение. Не можем контролировать ситуацию, только приспособиться к ней. В декабре в тонусе были мы, а у соперников была пауза, сейчас наоборот. Это время мы провели плодотворно, но сегодня вся команда сыграла ниже ожиданий. Если бы не Вася Демченко, могли получить еще больше голов».