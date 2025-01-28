Шалунов виноват, но он не виноват. Форвард «Локомотива» дисквалифицирован КХЛ

Надо сказать, что хоккейная школа, которую мы условно назовём квартальновско-никитинской, увы, травматизму способствует — и своих, и чужих. В хоккее, который построен на физике, на большом объёме движения, на постоянной игре в тело и прессинге где-то даже на грани фола, на постоянном стремлении вступать в единоборства будут происходить такие случаи. И происходить это будет не из-за того, что Квартальнов и Никитин (а также их последователи) такие злодеи-костоломы — увы, это издержки стиля. Шалунов в своём стремлении идти до конца здесь выглядит человеком, который чётко выполняет приказ — и при этом старается слишком сильно.