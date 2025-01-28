КХЛ лишилась всех главных звезд из-за травм. В этом есть вина руководства лиги

Лига не может заставить игроков заниматься фигурным катанием на льду ради сохранения их здоровья. Этого и не надо делать, чтобы не превращать серьезный турнир в цирк. Но авторитетные люди в ведомстве Алексея Морозова наделены полномочиями для предотвращения опасных ситуаций. На протяжении всего матча игроки «Ак Барса» вели необъявленную охоту на Ливо, пытаясь вывести его из равновесия любыми легитимными и не очень способами. В таком подходе нет ничего предосудительного, если при этом не переходится определенная грань.