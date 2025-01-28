«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл «Куньлуню» в овертайме

Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак. Гостям удалось отквитать одну шайбу ещё до первого перерыва — отличился Чарльз Робинсон. В середине третьего периода «Трактор» забросил две шайбы и сравнял счёт в матче — отличились Михаил Горюнов-Рольгизер и Василий Глотов. Победу в овертайме одержал «Куньлунь» благодаря точному броску Лукаса Локхарта в дальний угол.