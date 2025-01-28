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«Трактор» отыгрался с 0:3, но проиграл «Куньлуню» в овертайме

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунем» и «Трактором».

Источник: Чемпионат.com

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.

Стартовый голкипер «Трактора» Сергей Мыльников пропустил три шайбы за девять с небольшим минут и был заменён на Зака Фукале. Голы в составе «Куньлуня» забили Ян Дрозг, Ярослав Лихачёв и Джозеф Душак. Гостям удалось отквитать одну шайбу ещё до первого перерыва — отличился Чарльз Робинсон. В середине третьего периода «Трактор» забросил две шайбы и сравнял счёт в матче — отличились Михаил Горюнов-Рольгизер и Василий Глотов. Победу в овертайме одержал «Куньлунь» благодаря точному броску Лукаса Локхарта в дальний угол.

Куньлунь РС
4:3
3:1, 0:0, 0:2
ОТ
Трактор
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
28.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Мытищи
Главные тренеры
Михаил Кравец
Бенуа Гру
Вратари
Джереми Смит
Сергей Мыльников
(Закари Фукале)
1-й период
03:10
Ян Дрозг
(Александр Шаров, Кайл Ро)
05:26
Ярослав Лихачев
(Мартин Лефевр, Дэнни О`Риган)
07:56
Андрей Светлаков
09:08
Джозеф Душак
(Томаш Юрчо)
16:07
Иан Маккошен
17:33
Бадди Робинсон
(Максим Шабанов, Григорий Дронов)
2-й период
20:50
Семен Дер-Аргучинцев
3-й период
46:13
Юрий Паутов
50:41
Михаил Горюнов-Рольгизер
(Максим Шабанов, Григорий Дронов)
54:10
Василий Глотов
(Сергей Телегин, Максим Шабанов)
57:11
Логан Дэй
Овертайм
63:20
Лукас Локхарт
(Мартин Лефевр, Спенсер Фу)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Трактор
Куньлунь РС
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