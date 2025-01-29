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КХЛ пригрозила клубам более жесткими мерами к игрокам, нанесшим травмы соперникам

Континентальная хоккейная лига пригрозила клубам более жесткими мерами к игрокам, нанесшим травмы соперникам.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщили в пресс-службе КХЛ «Чемпионату».

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством. Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жёсткие дисциплинарные санкции», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

Напомним, накануне, 28 января, нападающий «Локомотива» Максим Шалунов был дисквалифицирован на два матча.

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