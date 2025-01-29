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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде выиграл у омского «Авангарда» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. В составе уфимского клуба отличились Владислав Ефремов (5-я минута), Алексей Василевский (32), Ярослав Цулыгин (39) и Шелдон Ремпал (60). У «Авангарда» шайбы забросили Данил Башкиров (43) и Рид Буше (50).

«Салават Юлаев», набрав 67 очков в 50 матчах и опередив екатеринбургский «Автомобилист», поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард» с 53 баллами после 49 встреч занимает шестую строчку.

В следующем матче «Авангард» примет астанинский «Барыс» 31 января, а «Салават Юлаев» 3 февраля дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Авангард
2:4
0:1, 0:2, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
29.01.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11271 зритель
Главные тренеры
Виктор Козлов
Вратари
Никита Серебряков
Александр Самонов
(Александр Самонов)
1-й период
03:02
Марк Верба
04:56
Владислав Ефремов
(Данил Алалыкин, Михаил Науменков)
14:28
Рид Буше
16:42
Ильдан Газимов
2-й период
31:18
Алексей Василевский
(Егор Сучков, Владислав Ефремов)
38:55
Ярослав Цулыгин
(Артем Набиев, Динар Хафизуллин)
3-й период
42:35
Данил Башкиров
(Илья Каблуков, Марк Верба)
48:06
Данил Алалыкин
49:03
Рид Буше
(Райан Спунер, Джованни Фьоре)
56:03
Нэйтан Тодд
59:44
Шелдон Ремпал
(Ярослав Цулыгин, Нэйтан Тодд)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Салават Юлаев
КХЛ: таблица и календарь