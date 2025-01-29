«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. В составе уфимского клуба отличились Владислав Ефремов (5-я минута), Алексей Василевский (32), Ярослав Цулыгин (39) и Шелдон Ремпал (60). У «Авангарда» шайбы забросили Данил Башкиров (43) и Рид Буше (50).