«Салават Юлаев» обыграл «Авангард» в матче КХЛ

Встреча прошла в Омске и завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. В составе уфимского клуба отличились Владислав Ефремов (5-я минута), Алексей Василевский (32), Ярослав Цулыгин (39) и Шелдон Ремпал (60). У «Авангарда» шайбы забросили Данил Башкиров (43) и Рид Буше (50).
«Салават Юлаев», набрав 67 очков в 50 матчах и опередив екатеринбургский «Автомобилист», поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард» с 53 баллами после 49 встреч занимает шестую строчку.
В следующем матче «Авангард» примет астанинский «Барыс» 31 января, а «Салават Юлаев» 3 февраля дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».