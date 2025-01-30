Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КХЛ изменила правила после жалобы тренера «Спартака»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) внесла изменения в правило «Блокировка вратаря/помеха вратарю» после жалобы тренера московского «Спартака» Алексея Жамнова. Об этом сообщается на сайте лиги.

Источник: Михаил Синицын/ТАСС

8 января в матче регулярного чемпионата петербургский СКА уступил на своей арене «Спартаку» со счетом 0:5. В третьем периоде нападающий «красно-белых» Николай Голдобин поразил ворота соперника, но шайба была отменена после запроса главного тренера СКА Романа Ротенберга на предмет блокировки вратаря.

Жамнов остался недоволен решением, спросив у арбитра, по другим ли правилам проводятся игры в Санкт-Петербурге. После этого инцидента правила были изменены.

В турнирной таблице КХЛ «Спартак» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 64 очка после 48 игр. СКА идет шестым, у коллектива Ротенберга 61 балл за 49 встреч.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Спартак
КХЛ: таблица и календарь