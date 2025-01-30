Сергей Телегин: «В КХЛ высокая конкуренция, поэтому будем готовы к разбану»

До конца регулярного чемпионата КХЛ осталось меньше двух месяцев. Челябинский «Трактор» сыграл 52 матча из 68 и идет на первом месте в Восточной конференции. Один из наиболее статусных игроков команды защитник Сергей Телегин в интервью «Известиям» оценил выступление команды в нынешнем сезоне, объяснил, за счет чего в лиге растет посещаемость, а также выразил надежду на скорое возвращение российских хоккейных сборных к международным соревнованиям и объяснил, почему они будут конкурентоспособны.
— В последней игре с «Куньлунем» удивила посещаемость в Мытищах? Раньше там всем приходилось играть при пустых трибунах, а в этот раз собралось около 3 тыс. зрителей.
— Меня, наверное, больше удивило, что у нас в Москве и Подмосковье очень много болельщиков «Трактора». Вообще поражает. Вроде понятно, что в Челябинске любят хоккей и мы привыкли к полным трибунам у себя дома. Но чтобы на выезде столько людей за нас болело… Это приятно.
— Вроде обычно на гостевые матчи за «Трактором» немало народу ездит.
— Да, но тут всё равно бросилось в глаза, что нас довольно много людей поддерживает. Для Мытищ это как-то необычно. Не ожидал, что в Мытищах столько соберется наших поклонников.
— У вас есть объяснение, за счет чего в последнее время в КХЛ мы уже почти не видим пустых трибун даже на домашних матчах команд, у которых еще недавно были проблемы с посещаемостью?
— Тут сложно назвать какой-то конкретный фактор. Может быть, это зависит от турнирной таблицы, от игры конкретной команды и ее турнирного положения. Бывает, кто-то начинает регулярно побеждать, и на команду больше народу ходит. Хотя тут влияет и много других факторов — например, то, как нас всех прокачивают в медийном плане. Всё в совокупности влияет — и качество игры на льду, и то, как у нас раскручивают хоккей вне льда. Мне кажется, всё это на достаточно высоком уровне, поэтому и интерес зрителей высокий. Мы любим болельщиков — они любят нас. Стараемся делать так, чтобы им было интересно приходить смотреть на нас и поддерживать нас.
— «Трактор» доминировал в первой половине сезона, но в последнее время не очень стабилен — яркие победы чередует с неожиданными поражениями от «Сибири» (2:3) и «Куньлуня» (3:4 ОТ). С чем связаны такие осечки?
— Все команды подравнялись. В начале сезона понятно, что кто-то был в лучшей форме, кто-то в худшей. Мы тогда выделялись на общем фоне, сейчас где-то пробуксовываем, но в целом по-прежнему держимся в верхней части таблицы. И всё равно стараемся в каждом матче играть на максимуме и в оптимальной форме подойти к плей-офф.
— Соперники научились под вас подстраиваться?
— Все друг под друга подстраиваются. Все смотрят видео, изучают соперников перед игрой — тут нет ничего нового. Просто надо исправлять свои недочеты, чтобы с большим отрывом лидировать на Востоке. Например, не надо спать в первые 10 минут, как это у нас было в матче с «Куньлунем», в результате чего проигрывали 0:3 в первом периоде. Хорошо, что сумели отыграться и довести дело до овертайма. Там хоть и проиграли, но одно очко набрали. При этом могли победить, если бы еще лучше реализовывали свои моменты. Но многих проблем можно было избежать, если бы с самого начала играли так же, как большую часть матча. Вот из таких моментов всё состоит. Если убрать их, то результаты будут еще лучше.
— Принципиально ли «Трактору» удержать первое место на Востоке? Есть ли разница, с кем играть в первом раунде плей-офф?
— Сложный вопрос. Тут обычно надо смотреть, как пойдет. Главное, играть в свою игру, не допускать тех ошибок, которые приводят к потерям очков. А там уже смотреть, к какому результату в регулярке это приведет.
— А вообще смотрите в таблицу конференции, задумываетесь о том, что лучше не попадать в первом раунде на «Авангард» или «Адмирал»?
— Нет, так я точно не смотрю. Тут без разницы, на кого попадать. У нас в принципе вся конференция достаточно ровная. И уж точно нет слабых команд среди тех, кто попадает в плей-офф.
— Уровень конкуренции на Востоке стал выше в этом сезоне?
— Я думаю, он каждый сезон повышается. Конкурентоспособность команд точно постоянно растет. Не только на Востоке — на Западе тоже. Посмотрите на плотность таблицы — как в этом сезоне, так и в прошлом. Почти нет матчей, где легко даются очки, победы. В принципе, ты через серию матчей можешь оказаться как на первом месте, так и на четвертом-пятом. Вот сейчас до конца регулярки у команд осталось по 16−20 матчей, и многое еще непонятно, кто где окажется. Поэтому всегда надо быть максимально сконцентрированным и играть на победу в каждом матче от первой до последней секунды.
— Следите за новостями о разбане спортсменов и о том, что ИИХФ (Международная федерация хоккея с шайбой) собирается на следующей неделе обсуждать вопрос касательно российской хоккейной сборной?
— В данный момент нет, не слежу. У нас все-таки разгар сезона, игры идут очень плотно, скоро уже плей-офф начнется. Но в любом случае надеюсь, что скоро вернемся на международную арену.
— В 2022 году вы на себе прочувствовали, что такое Олимпиада. Можете оценить, насколько мы после возвращения будем конкурентоспособны на международной арене после трех лет бана?
— Думаю, с этим проблем не будет. У нас сильная лига, сильные игроки. Есть немало звезд в чемпионате плюс появляются новые звезды. В КХЛ очень высокая конкуренция. С учетом этого мы должны быть хорошо готовы к международным турнирам, когда нас туда допустят. Думаю, мы будем там конкурентоспособны.
— Верите, что еще сыграете на каком-либо крупном турнире вроде чемпионата мира и Олимпийских игр?
— Надеюсь, что да. Буду делать для этого всё возможное, доказывать своей игрой, что достоин вызова в сборную на такие соревнования.
Алексей Фомин