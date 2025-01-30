Сергей Телегин: «В КХЛ высокая конкуренция, поэтому будем готовы к разбану»

— Все друг под друга подстраиваются. Все смотрят видео, изучают соперников перед игрой — тут нет ничего нового. Просто надо исправлять свои недочеты, чтобы с большим отрывом лидировать на Востоке. Например, не надо спать в первые 10 минут, как это у нас было в матче с «Куньлунем», в результате чего проигрывали 0:3 в первом периоде. Хорошо, что сумели отыграться и довести дело до овертайма. Там хоть и проиграли, но одно очко набрали. При этом могли победить, если бы еще лучше реализовывали свои моменты. Но многих проблем можно было избежать, если бы с самого начала играли так же, как большую часть матча. Вот из таких моментов всё состоит. Если убрать их, то результаты будут еще лучше.