Минские динамовцы на выезде крупно обыграли хоккеистов «Нефтехимика»

Вскоре хозяева получили еще два шанса отличиться в большинстве, но и на сей раз «зубры» сохранили владения на замке. Вдобавок к этому наши хоккеисты огорчили «Нефтехимик» вчетвером: Крис Тирни перехватил шайбу в своей зоне, протащил ее через всю площадку и вонзил под перекладину — 2:0. Незадолго до ухода на перерыв минчане довели разрыв в счете до комфортного, цель поразил Вадим Шипачев, воспользовавшийся падением голкипера нижнекамцев. Вторую голевую передачу в матче отдал Ксавье Уэлле, который к тому же продлил результативную серию до трех игр.