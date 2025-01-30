Минские динамовцы на выезде крупно обыграли хоккеистов «Нефтехимика»

Второй и последней остановкой «зубров» в гостевом турне стал Нижнекамск, где нашу команду принимал «Нефтехимик», проигравший семь из восьми последних матчей. Стартовую треть динамовцы провели активнее, нанеся более двадцати бросков в сторону ворот, ни один из которых не оказался голевым. Также минчане дважды оставались в меньшинстве, но не позволили сопернику реализовать численное преимущество. На 2-й минуте следующего периода гости вышли вперед — Даниил Липский в одиночку пробрался сквозь защиту и переиграл вратаря «волков».
Вскоре хозяева получили еще два шанса отличиться в большинстве, но и на сей раз «зубры» сохранили владения на замке. Вдобавок к этому наши хоккеисты огорчили «Нефтехимик» вчетвером: Крис Тирни перехватил шайбу в своей зоне, протащил ее через всю площадку и вонзил под перекладину — 2:0. Незадолго до ухода на перерыв минчане довели разрыв в счете до комфортного, цель поразил Вадим Шипачев, воспользовавшийся падением голкипера нижнекамцев. Вторую голевую передачу в матче отдал Ксавье Уэлле, который к тому же продлил результативную серию до трех игр.
В заключительной трети солировал форвард «Динамо» Вадим Мороз: молодой нападающий «зубров» оформил дубль в течение трех минут, забросив 15-ю и 16-ю шайбы в чемпионате. Голкипер гостей Василий Демченко был близок к очередному шатауту в текущем сезоне, но за четыре минуты до финальной сирены все же не справился с одним из бросков хозяев. Итог игры — 5:1 в пользу динамовцев.
Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию поражений, которая насчитывала три матча. Столичный клуб набрал 58 очков в 48 играх и остался на седьмом месте Западной конференции. Далее «зубров» ожидают два поединка на родном льду: 2 февраля наши хоккеисты примут омский «Авангард», а 4 февраля на «Минск-Арену» пожалует «Сочи».