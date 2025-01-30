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Минские динамовцы на выезде крупно обыграли хоккеистов «Нефтехимика»

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали крупную победу в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/25, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Второй и последней остановкой «зубров» в гостевом турне стал Нижнекамск, где нашу команду принимал «Нефтехимик», проигравший семь из восьми последних матчей. Стартовую треть динамовцы провели активнее, нанеся более двадцати бросков в сторону ворот, ни один из которых не оказался голевым. Также минчане дважды оставались в меньшинстве, но не позволили сопернику реализовать численное преимущество. На 2-й минуте следующего периода гости вышли вперед — Даниил Липский в одиночку пробрался сквозь защиту и переиграл вратаря «волков».

Вскоре хозяева получили еще два шанса отличиться в большинстве, но и на сей раз «зубры» сохранили владения на замке. Вдобавок к этому наши хоккеисты огорчили «Нефтехимик» вчетвером: Крис Тирни перехватил шайбу в своей зоне, протащил ее через всю площадку и вонзил под перекладину — 2:0. Незадолго до ухода на перерыв минчане довели разрыв в счете до комфортного, цель поразил Вадим Шипачев, воспользовавшийся падением голкипера нижнекамцев. Вторую голевую передачу в матче отдал Ксавье Уэлле, который к тому же продлил результативную серию до трех игр.

В заключительной трети солировал форвард «Динамо» Вадим Мороз: молодой нападающий «зубров» оформил дубль в течение трех минут, забросив 15-ю и 16-ю шайбы в чемпионате. Голкипер гостей Василий Демченко был близок к очередному шатауту в текущем сезоне, но за четыре минуты до финальной сирены все же не справился с одним из бросков хозяев. Итог игры — 5:1 в пользу динамовцев.

Таким образом, подопечные Дмитрия Квартальнова прервали серию поражений, которая насчитывала три матча. Столичный клуб набрал 58 очков в 48 играх и остался на седьмом месте Западной конференции. Далее «зубров» ожидают два поединка на родном льду: 2 февраля наши хоккеисты примут омский «Авангард», а 4 февраля на «Минск-Арену» пожалует «Сочи».

Нефтехимик
1:5
0:0, 0:3, 1:2
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Нефтехим-Арена, 3054 зрителя
Главные тренеры
Олег Леонтьев
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Филипп Долганов
Василий Демченко
1-й период
02:32
Крис Тирни
10:33
Брэйди Лайл
2-й период
21:38
Даниил Липский
(Ксавье Уэлле)
28:35
Джош Брук
31:35
Вадим Мороз
32:51
Крис Тирни
35:30
Вадим Шипачев
(Ксавье Уэлле, Джордан Гросс)
3-й период
49:05
Вадим Мороз
(Роман Горбунов, Николас Мелош)
51:46
Вадим Мороз
52:36
Федор Крощинский
52:36
Николас Мелош
55:48
Григорий Селезнев
(Кирилл Ураков, Егор Юзленко)
57:43
Джордан Гросс
Статистика
5
Штрафное время
15
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нефтехимик
Динамо Мн
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