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ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 6:1 в матче КХЛ

Встреча прошла в Москве.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 578 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Долженков (9-я минута), Максим Соркин (18, 23), Денис Гурьянов (25), Фредрик Классон (29) и Владислав Провольнев (42). У проигравших отличился Николай Чебыкин (9).

В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» 2 февраля дома сыграет с московским «Спартаком».

В других матчах четверга минское «Динамо» со счетом 5:1 обыграло нижнекамский «Нефтехимик», лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» победил подмосковный «Витязь» (2:0).

ЦСКА
6:1
2:1, 3:0, 1:0
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 7578 зрителей
Главные тренеры
Илья Воробьев
Андрей Козырев
Вратари
Дмитрий Гамзин
Константин Шостак
(Александр Самойлов)
1-й период
08:16
Николай Чебыкин
(Алексей Кручинин)
08:36
Кирилл Долженков
(Егор Афанасьев)
17:32
Тимофей Давыдов
17:40
Максим Соркин
(Руслан Исхаков, Никита Нестеров)
18:27
Егор Афанасьев
2-й период
22:27
Максим Соркин
(Никита Нестеров, Руслан Исхаков)
24:36
Денис Гурьянов
(Егор Афанасьев, Фредрик Классон)
28:38
Фредрик Классон
(Иван Дроздов, Денис Гурьянов)
36:48
Андрей Чуркин
3-й период
41:48
Владислав Провольнев
(Кирилл Долженков)
50:27
Артем Щучинов
Статистика
2
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
Северсталь
КХЛ: таблица и календарь