ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 6:1 в матче КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 578 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Долженков (9-я минута), Максим Соркин (18, 23), Денис Гурьянов (25), Фредрик Классон (29) и Владислав Провольнев (42). У проигравших отличился Николай Чебыкин (9).
В следующем матче ЦСКА 1 февраля примет нижегородское «Торпедо», «Северсталь» 2 февраля дома сыграет с московским «Спартаком».
В других матчах четверга минское «Динамо» со счетом 5:1 обыграло нижнекамский «Нефтехимик», лидер Восточной конференции челябинский «Трактор» победил подмосковный «Витязь» (2:0).