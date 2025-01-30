ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 6:1 в матче КХЛ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 6:1 обыграл череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 7 578 зрителей.