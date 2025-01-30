Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» уступил по буллитам СКА в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3

СКА обыграл «Спартак» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» на своем льду уступил по буллитам петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сумев в третьем периоде отыграть преимущество гостей в три шайбы.

Встреча прошла в четверг на льду столичной арены «Мегаспорт» и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У армейцев шайбы забросили Григорий Кузьмин (8-я минута), Илья Карпухин (24) и Михаил Григоренко (26). В третьем периоде у «Спартака» отличились Николай Голдобин (44), Павел Порядин (52), который пропустил последние пять матчей своей команды из-за травмы, а также Вениамин Королев в меньшинстве (56). Решающий буллит в серии реализовал Иван Демидов.

В составе «Спартака» в КХЛ дебютировал 17-летний защитник Никита Тюрин.

СКА вышел вперед в сезонном противостоянии со «Спартаком» — 2−1. При этом команды одерживали победы только на выезде. Ранее петербуржцы победили «Спартак» в гостях со счетом 5:2, а в январе «красно-белые» разгромили СКА на его арене со счетом 5:0.

Спартак
3:4
0:1, 0:2, 3:0, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8850 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Артем Загидулин
(Дмитрий Николаев)
Артемий Плешков
(Артемий Плешков)
1-й период
07:41
Григорий Кузьмин
(Илья Карпухин)
10:42
Иван Демидов
2-й период
20:00
Демид Мансуров
23:05
Илья Карпухин
25:05
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров)
3-й период
43:02
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
48:31
Дмитрий Юдин
51:24
Владимир Алистров
51:56
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Иван Морозов)
55:20
Андрей Локтионов
55:29
Вениамин Королев
(Александр Пашин, Герман Рубцов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Иван Демидов
(СКА)
Статистика
4
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
КХЛ: таблица и календарь