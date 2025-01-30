«Спартак» уступил по буллитам СКА в матче КХЛ, отыгравшись с 0:3

Встреча прошла в четверг на льду столичной арены «Мегаспорт» и завершилась со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 0:0, 1:0) в пользу гостей. У армейцев шайбы забросили Григорий Кузьмин (8-я минута), Илья Карпухин (24) и Михаил Григоренко (26). В третьем периоде у «Спартака» отличились Николай Голдобин (44), Павел Порядин (52), который пропустил последние пять матчей своей команды из-за травмы, а также Вениамин Королев в меньшинстве (56). Решающий буллит в серии реализовал Иван Демидов.