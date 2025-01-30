Чудо-матч «Спартака» и СКА, впечатляющий разгром от ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

«Северсталь» открыла счёт на «ЦСКА-Арене», но лишь для того, чтобы пропустить уже через двадцать секунд. После этого забивал только ЦСКА, который подошёл к матчу не в лучшей форме, но правильно сыграл против «Северстали», которая последних выездных играх уже смотрелась тусклее. 21 блокшот и 27 силовых приёмов помогли придушить техничных череповчан, сразу семь игроков команды Ильи Воробьёва набрали по два очка. Зато Андрей Козырев после матча объявил, что останется в команде на следующий год.