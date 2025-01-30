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Чудо-матч «Спартака» и СКА, впечатляющий разгром от ЦСКА. Итоги дня в КХЛ

Иван Демидов спасает питерский клуб от провала, а «Динамо» обыгрывает «Торпедо».

Источник: Чемпионат.com

30 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 21, 30.01.2025, 19:00
Витязь
0
Трактор
2

Матч в Балашихе долгое время получался совсем унылым, да ещё и один из лидеров подмосковного клуба Дмитрий Бучельников был переведён в третье звено. В первых двух периодах команды голов не забили. В середине третьего периода Виталий Кравцов вывел челябинский клуб вперёд. В конце игры Кравцов забросил в пустые ворота, оформив дубль. Для «Трактора» это шестая победа в восьми последних матчах.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 21, 30.01.2025, 19:00
Нефтехимик
1
Динамо Мн
5

Минское «Динамо» не очень уверенно провело первые матчи после двухнедельной паузы, но заканчивает выезд на мажорной ноте. «Нефтехимик» снова показал запредельную самоотверженность и заблокировал 25 бросков, но это никак не помогло в атаке, где хозяева забили только при счёте 0:5 в концовке третьего периода. Дубль у минчан оформил Вадим Мороз, ассистентский дубль на счету Ксавье Уэлле.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 21, 30.01.2025, 19:30
ЦСКА
6
Северсталь
1

«Северсталь» открыла счёт на «ЦСКА-Арене», но лишь для того, чтобы пропустить уже через двадцать секунд. После этого забивал только ЦСКА, который подошёл к матчу не в лучшей форме, но правильно сыграл против «Северстали», которая последних выездных играх уже смотрелась тусклее. 21 блокшот и 27 силовых приёмов помогли придушить техничных череповчан, сразу семь игроков команды Ильи Воробьёва набрали по два очка. Зато Андрей Козырев после матча объявил, что останется в команде на следующий год.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 21, 30.01.2025, 19:30
Динамо М
4
Торпедо
2

Пожалуй, разницу в игре сделали вратари: Владислав Подъяпольский отразил 32 броска из 33 (правда, среди них было немало попыток от синей линии), а Иван Кульбаков в критический момент допустил помарку, которая помогли «Динамо» забить третий гол. «Динамо» продолжает уверенно играть даже на фоне нескольких травм, а ситуация в «Торпедо» на фоне ускоряющего «Куньлуня» выглядит хуже.

Хоккей
КХЛ 2024-2025
Неделя 21, 30.01.2025, 19:30
Спартак
3
СКА
4

Самый зрелищный матч дня состоялся на Ходынке. К 26-й минуте СКА повёл 3:0, очередным голом отметился домосед Илья Карпухин, и «Спартак» поменял вратаря. В третьем периоде москвичи резко прибавили и отыгрались за 12 минут, причём третий гол забил защитник Вениамин Королёв в меньшинстве. В овертайме одна опасная атака сменяла другую, но команды не забили и отправились в серию буллитов. Там для выявления победителя понадобилось десять раундов, и решающим стал бросок Ивана Демидова.

Денис Лутченко

КХЛ: таблица и календарь