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Ротенберг: «Демидова бьют в голову, и этого вообще не замечают. Возьмет и уедет сейчас в НХЛ»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:3 Б) рассказал, как относится к письму лиги с просьбой к клубам обратить внимание на жесткую игру своих хоккеистов.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Это же формализм. Я же поблагодарил лигу, сказал уже. Я отвечал на этот вопрос уже раз пять. Давайте еще раз отвечу, в шестой раз. Я благодарю лигу за эти письма. Но одно дело письма, а другое дело, когда Ивана Демидова бьют в голову, и никто этого вообще не замечает. Две разные вещи.

А что я в этой ситуации должен делать? Возьмет сейчас, соберет вещи, уедет в НХЛ. У нас же нет договоренностей никаких с Америкой. Возьмет и уедет, и все. Я не хочу, чтобы его били в голову. Вы этого хотите? Я тоже не хочу. Так, а в чем вопрос тогда?» — приводятся слова Ротенберга на сайте клуба.

Спартак
3:4
0:1, 0:2, 3:0, 0:0
Б
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
30.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 8850 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Роман Ротенберг
Вратари
Артем Загидулин
(Дмитрий Николаев)
Артемий Плешков
1-й период
07:41
Григорий Кузьмин
(Илья Карпухин)
10:42
Иван Демидов
2-й период
20:00
Демид Мансуров
23:05
Илья Карпухин
25:05
Михаил Григоренко
(Владимир Алистров)
3-й период
43:02
Николай Голдобин
(Иван Морозов, Михаил Мальцев)
48:31
Дмитрий Юдин
51:24
Владимир Алистров
51:56
Павел Порядин
(Андрей Локтионов, Иван Морозов)
55:20
Андрей Локтионов
55:29
Вениамин Королев
(Александр Пашин, Герман Рубцов)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Иван Демидов
(СКА)
Статистика
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Спартак
СКА
КХЛ: таблица и календарь