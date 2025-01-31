Ротенберг: «Демидова бьют в голову, и этого вообще не замечают. Возьмет и уедет сейчас в НХЛ»

«Это же формализм. Я же поблагодарил лигу, сказал уже. Я отвечал на этот вопрос уже раз пять. Давайте еще раз отвечу, в шестой раз. Я благодарю лигу за эти письма. Но одно дело письма, а другое дело, когда Ивана Демидова бьют в голову, и никто этого вообще не замечает. Две разные вещи.



А что я в этой ситуации должен делать? Возьмет сейчас, соберет вещи, уедет в НХЛ. У нас же нет договоренностей никаких с Америкой. Возьмет и уедет, и все. Я не хочу, чтобы его били в голову. Вы этого хотите? Я тоже не хочу. Так, а в чем вопрос тогда?» — приводятся слова Ротенберга на сайте клуба.