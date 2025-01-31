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«Авангард» победил оставшийся без 11 игроков основы «Барыс» в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:1. Казахстанский клуб лишился большого количества основных хоккеистов, которые отправились на Азиатские игры с национальной командой.

Источник: ХК "Барыс"

Омский «Авангард» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 5:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Мартынов (7-я минута), Константин Окулов (8, 17), Илья Каблуков (49) и Райан Спунер (56). У проигравших отличился Батырлан Муратов (27).

«Барыс» остался без 11 игроков основного состава, которые отправились в расположение сборной Казахстана. На следующей неделе национальная команда стартует на Азиатских играх.

Ранее в нынешнем сезоне «Авангард» дважды обыграл «Барыс» при одном поражении 2−1 (4:0, 0:1, 3:2 ОТ).

«Авангард» набрал 55 очков в 50 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 28 очками в 51 игре расположился на 12-й строчке.

В следующем матче «Авангард» 2 февраля в гостях сыграет с минским «Динамо», «Барыс» в тот же день на выезде встретится с хабаровским «Амуром».

Авангард
5:1
3:0, 0:1, 2:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
G-Drive Арена, 11918 зрителей
Главные тренеры
Галым Мамбеталиев
Вратари
Михаил Бердин
Никита Бояркин
1-й период
00:14
Джованни Фьоре
03:23
Командный штраф
03:27
Илья Хохлов
06:28
Игорь Мартынов
(Павел Коледов, Марк Верба)
06:28
Батырлан Муратов
07:01
Константин Окулов
(Наиль Якупов, Джованни Фьоре)
09:28
Мади Диханбек
12:32
Михаил Гуляев
13:23
Илья Каблуков
16:11
Константин Окулов
(Райан Спунер, Наиль Якупов)
2-й период
26:13
Батырлан Муратов
(Станислав Бочаров)
3-й период
48:42
Илья Каблуков
(Евгений Кулик, Егор Воронков)
55:32
Райан Спунер
(Игорь Мартынов, Семен Чистяков)
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Степучев
(Россия, Нефтекамск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
Барыс
КХЛ: таблица и календарь