«Ак Барс» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Артур Бровкин (11-я минута), Александр Барабанов (13) и Дмитрий Яшкин (60). В составе хозяев отличился Архип Неколенко (31).
Казанцы с 66 очками занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Лада» (42 очка) проиграла пять матчей подряд и идет 10-й на Востоке.
В следующем матче «Ак Барс» 2 февраля сыграет на выезде с пекинским «Куньлунем», «Лада» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».