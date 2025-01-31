«Ак Барс» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Артур Бровкин (11-я минута), Александр Барабанов (13) и Дмитрий Яшкин (60). В составе хозяев отличился Архип Неколенко (31).