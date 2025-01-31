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«Ак Барс» обыграл «Ладу» в матче КХЛ

«Лада» проиграла «Ак Барсу» и продлила серию поражений в КХЛ до пяти матчей.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Тольятти завершилась со счетом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Артур Бровкин (11-я минута), Александр Барабанов (13) и Дмитрий Яшкин (60). В составе хозяев отличился Архип Неколенко (31).

Казанцы с 66 очками занимают четвертое место в таблице Восточной конференции. «Лада» (42 очка) проиграла пять матчей подряд и идет 10-й на Востоке.

В следующем матче «Ак Барс» 2 февраля сыграет на выезде с пекинским «Куньлунем», «Лада» в тот же день примет екатеринбургский «Автомобилист».

Лада
1:3
0:2, 1:0, 0:1
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
31.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Зубов
Анвар Гатиятулин
Вратари
Александр Трушков
(Александр Трушков)
Тимур Билялов
1-й период
10:34
Артур Бровкин
(Дмитрий Кателевский, Никита Лямкин)
12:29
Александр Барабанов
(Алексей Марченко)
16:34
Дмитрий Кателевский
16:49
Энтони Камара
18:15
Архип Неколенко
2-й период
28:00
Артем Галимов
28:21
Кирилл Семенов
30:28
Архип Неколенко
(Денис Баранцев, Никита Михайлов)
3-й период
44:34
Денис Баранцев
59:16
Дмитрий Яшкин
Статистика
6
Штрафное время
6
0
Игра в большинстве
0
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Станислав Раминг
(Россия, Екатеринбург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Лада
Ак Барс
КХЛ: таблица и календарь