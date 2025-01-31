Тренер «Авангарда» попал в аварию, а его команду словно прокляли. Итоги дня в КХЛ

«Я попал в ДТП по дороге на стадион. В машине не было нашего переводчика, как писали многие, я ехал со своей девушкой Вэлари и водителем Гришей. Авария произошла не по вине нашего водителя, он потрясающий человек, здорово водит машину и сделал всё, чтобы избежать столкновения. Но получилось как получилось», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.