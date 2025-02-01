В КХЛ назвали лучших игроков января

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Владислав Подъяпольский из московского «Динамо», Григорий Дронов из челябинского «Трактора», Джош Ливо из уфимского «Салавата Юлаева» и Иван Демидов из петербургского СКА признаны лучшими игроками января в чемпионате КХЛ, сообщается в официальном Telegram-канале лиги.
Подъяпольский стал лучшим голкипером месяца, он одержал с «Динамо» шесть побед в семи матчах, оформил один шатаут и отразил 94,6% бросков по своим воротам.
Дронов объявлен лучшим защитником месяца, он набрал 9 очков (4 шайбы + 5 передач) в 12 матчах при общем показателе полезности «+9».
Ливо стал лучшим форвардом месяца. Нападающий «Салавата Юлаева» заработал 19 очков (13+6) в 10 матчах. Демидов признан лучшим новичком месяца, на его счету 14 очков (9+5) в 11 играх.