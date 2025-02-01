Хоккеист СКА Короткий стал участником Матча звезд КХЛ

Короткий на Матче звезд КХЛ пополнит состав команды дивизиона Тарасова. Также для участия в Матче звезд были выбраны Яромир Ермаков из тульской «Академии Михайлова» (дивизион Харламова), Максим Филимонов из подмосковного «Атланта» (дивизион Чернышева) и Егор Климович из новосибирских «Сибирских Снайперов» (дивизион Боброва).