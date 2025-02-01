Хоккеист СКА Короткий стал участником Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Форвард системы петербургского СКА Матвей Короткий, оформивший хет-трик в матче лучших игроков Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) за Кубок Вызова, стал одним из четырех участников Матча звезд КХЛ, выбранных по итогам игры.
Матч за Кубок Вызова прошел в субботу в Новосибирске и завершился победой сборной Запада над командой Востока со счетом 7:4.
Короткий на Матче звезд КХЛ пополнит состав команды дивизиона Тарасова. Также для участия в Матче звезд были выбраны Яромир Ермаков из тульской «Академии Михайлова» (дивизион Харламова), Максим Филимонов из подмосковного «Атланта» (дивизион Чернышева) и Егор Климович из новосибирских «Сибирских Снайперов» (дивизион Боброва).
Климович оказался единственным из представителей команды Востока, выбранным на Матч звезд, остальные выступали за команду Запада.
Матч звезд КХЛ пройдет также на арене в Новосибирске