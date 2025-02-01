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«Локомотив» проиграл «Металлургу» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург».

Источник: Чемпионат.com

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и магнитогорский «Металлург». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Металлург» одержал победу со счётом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).

В составе «Металлурга» заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Валерий Орехов, Дмитрий Моисеев. За «Локомотив» забил Александр Полунин, Денис Алексеев.

В прошлой встрече ярославцы обыграли московское «Динамо» со счётом 2:1. «Локомотив» находится на первом месте Западной конференции КХЛ. У команды 80 очков после 52 игр. Игроки московского «Динамо» там же на третьей строчке.

Локомотив
2:3
0:2, 0:1, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7974 зрителя
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Разин
Вратари
Максим Майоров
(Максим Майоров, Максим Майоров)
Илья Набоков
1-й период
00:54
Данила Юров
(Александр Петунин, Артем Минулин)
09:54
Валерий Орехов
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
15:04
Робин Пресс
2-й период
28:39
Командный штраф
33:01
Дмитрий Моисеев
3-й период
40:22
Максим Майоров
47:55
Александр Полунин
(Рушан Рафиков, Даниил Тесанов)
49:14
Александр Радулов
55:11
Денис Алексеев
(Максим Березкин)
Статистика
6
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Локомотив
Металлург Мг
КХЛ: таблица и календарь