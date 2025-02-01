СКА отыгрался с 0:2 у «Динамо», пропустил на последних секундах. Но все равно победил

Ответная шайба Валентина Зыкова выглядела скорее случайностью, чем стала следствием перелома в матче. Тренерский штаб СКА, начиная со второго периода, прибег к излюбленному приему и стал играть только в три пятерки. Одновременно гости немного изменили свою модель, лишив соперника шайбы. К этому «Динамо» оказалось не готово. Разница по броскам (14−5) в пользу армейцев за эти 20 минут отлично подчеркивает преимущество. Даже вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский выглядел обычным человеком, а не супергероем, и в двух ситуациях свою команду спасти не сумел.