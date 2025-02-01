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СКА отыгрался с 0:2 у «Динамо», пропустил на последних секундах. Но все равно победил

Победный гол на счету капитана Никишина.

Источник: РИА "Новости"

СКА впервые в нынешнем чемпионате обыграл принципиального соперника и продлил собственную текущую серию до четырех побед. Этот успех ценнее еще и тем, что армейцы сохранили психологическую устойчивость, несмотря на посредственные действия в первом периоде и пропущенный гол на последней минуте основного времени. Старт матча полностью остался за хозяевами, которые не давали игрокам СКА свободного пространства.

Ответная шайба Валентина Зыкова выглядела скорее случайностью, чем стала следствием перелома в матче. Тренерский штаб СКА, начиная со второго периода, прибег к излюбленному приему и стал играть только в три пятерки. Одновременно гости немного изменили свою модель, лишив соперника шайбы. К этому «Динамо» оказалось не готово. Разница по броскам (14−5) в пользу армейцев за эти 20 минут отлично подчеркивает преимущество. Даже вратарь бело-голубых Владислав Подъяпольский выглядел обычным человеком, а не супергероем, и в двух ситуациях свою команду спасти не сумел.

В третьем периоде СКА снова перестроился, сосредоточившись на разрушении. Пару раз армейцам крепко повезло. Но за 25 секунд до конца третьего периода при игре в формате «шесть на пять» дрогнул Плешков. Шайба задела его ловушку после дальнего броска Гусева и впорхнула в ворота.

Казалось, что силы, как моральные, так и физические, не беспредельны и СКА дрогнет. Реальность оказалась совершенно другой. Динамовские игроки не смогли поймать правильную эмоциональную волну, несколько раз ошиблись и пропустили после блестящего броска Александра Никишина без шансов для Подъяпольского.

Автор: Михаил Зислис

Динамо М
3:4
2:1, 0:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9033 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
Артемий Плешков
1-й период
05:23
Александр Никишин
07:29
Максим Джиошвили
(Дилан Сикьюра, Даниил Пыленков)
12:45
Никита Гусев
16:13
Валентин Зыков
(Никита Зайцев, Андрей Педан)
18:27
Павел Акользин
2-й период
30:54
Кирилл Адамчук
31:53
Александр Никишин
(Иван Демидов, Михаил Григоренко)
36:58
Андрей Педан
(Михаил Григоренко, Александр Никишин)
3-й период
49:30
Павел Дедунов
59:35
Никита Гусев
(Даниил Пыленков, Седрик Пакетт)
Овертайм
63:16
Александр Никишин
(Иван Демидов, Павел Акользин)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
СКА
Динамо М
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