Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ротенберг — об антирекорде по количеству пропущенных шайб: Вас не интересует сколько мы забили?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча КХЛ против «Динамо» (4:3 ОТ).

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

— По статистике в этом сезоне СКА пробил антирекорд по количеству пропущенных шайб. С чем это связано?

— Антирекорд всех времен? Советского времени?

— Нет, в истории КХЛ.

— Нужно уточнить этот момент. Не понимаю о чем вы говорите. Вы берете статистику суперлиги? Сколько мы забили?

— Забили больше, чем пропустили.

— Вас не интересует сколько мы забили? Мы улучшим игру. Мы четыре раза подряд выиграли. Есть, что улучшить. Если мы много пропустили, то нам надо больше забивать. Здесь все просто. Ну сколько мы забили? Кто знает?

— Сегодня 4.

— Нет, вообще в лиге.

— За все время в лиге? Или за этот сезон?

— За все время в лиге будет непросто посчитать. Давайте посчитаем с советского времени, с 1946 года сколько мы забили. На самом деле, интересная статистика. Попрошу журналистов к следующей игре посчитать. А в 1945 знаете что произошло? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем вопрос о том сколько шайб мы пропустили. Сколько лет прошло с победы?

— 80 лет.

— Хотелось у вас уточнить, помните ли вы важные даты. Можно сесть на 6 часов и обсудить всю статистику. Я согласен с вами, что нужно улучшить игру в обороне. Но мы победили сегодня. Мы четыре раза подряд выиграли. Вас это устраивает?

— Да.

Динамо М
3:4
2:1, 0:2, 1:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
1.02.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9033 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Роман Ротенберг
Вратари
Владислав Подъяпольский
(Владислав Подъяпольский)
Артемий Плешков
1-й период
05:23
Александр Никишин
07:29
Максим Джиошвили
(Даниил Пыленков, Дилан Сикьюра)
12:45
Никита Гусев
16:13
Валентин Зыков
(Никита Зайцев, Андрей Педан)
18:27
Павел Акользин
2-й период
30:54
Кирилл Адамчук
31:53
Александр Никишин
(Иван Демидов, Михаил Григоренко)
36:58
Андрей Педан
(Михаил Григоренко, Александр Никишин)
3-й период
49:30
Павел Дедунов
59:35
Никита Гусев
(Даниил Пыленков, Седрик Пакетт)
Овертайм
63:16
Александр Никишин
(Павел Акользин, Иван Демидов)
Статистика
2
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Динамо М
СКА
КХЛ: таблица и календарь