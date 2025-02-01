Ротенберг — об антирекорде по количеству пропущенных шайб: Вас не интересует сколько мы забили?

— За все время в лиге будет непросто посчитать. Давайте посчитаем с советского времени, с 1946 года сколько мы забили. На самом деле, интересная статистика. Попрошу журналистов к следующей игре посчитать. А в 1945 знаете что произошло? Мы победили фашистов. Вот это важнее, чем вопрос о том сколько шайб мы пропустили. Сколько лет прошло с победы?