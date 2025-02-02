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Начало матча «Адмирал» — «Сибирь» отложили из-за аварии

Начало матча КХЛ между «Адмиралом» и «Сибирью» отложено из-за аварии на ЛЭП.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Начало матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между владивостокским «Адмиралом» и новосибирской «Сибирью» во Владивостоке было отложено из-за аварии на линии электропередач, сообщает пресс-служба лиги.

В настоящее время неполадки устранены, «Фетисов Арена» открыта для доступа болельщиков. Старт игры запланирован на 11:15 мск.

«Лига совместно с клубом и всеми службами, задействованными при проведении матча, оперативно среагировали на ситуацию, и были выполнены процедуры для ее решения», — говорится в сообщении.

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