«Сибирь» обыграла «Адмирал» в отложенном матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Алексей Яковлев (13-я, 63-я минуты), Роман Рукавишников (15), Энди Андреофф (17). В составе проигравших отличились Вячеслав Основин (12), Джек Родуолд (15) и Никита Сошников (58).