«Сибирь» обыграла «Адмирал» в отложенном матче КХЛ

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Алексей Яковлев (13-я, 63-я минуты), Роман Рукавишников (15), Энди Андреофф (17). В составе проигравших отличились Вячеслав Основин (12), Джек Родуолд (15) и Никита Сошников (58).
Начало встречи было отложено на 1 час 15 минут из-за аварии на линии электропередач.
Новосибирцы с 52 очками занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (52 очка) располагается строчкой ниже.
В другой встрече дня «Амур» дома разгромил «Барыс» со счетом 5:0.