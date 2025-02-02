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«Сибирь» обыграла «Адмирал» в отложенном матче КХЛ

«Сибирь» в овертайме победила «Адмирал» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» обыграла в овертайме владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча во Владивостоке завершилась со счетом 4:3 (3:2, 0:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Алексей Яковлев (13-я, 63-я минуты), Роман Рукавишников (15), Энди Андреофф (17). В составе проигравших отличились Вячеслав Основин (12), Джек Родуолд (15) и Никита Сошников (58).

Начало встречи было отложено на 1 час 15 минут из-за аварии на линии электропередач.

Новосибирцы с 52 очками занимают седьмое место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» (52 очка) располагается строчкой ниже.

В другой встрече дня «Амур» дома разгромил «Барыс» со счетом 5:0.

Адмирал
3:4
2:3, 0:0, 1:0
ОТ
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 21
2.02.2025, 10:00 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5545 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Вадим Епанчинцев
Вратари
Андрей Мишуров
(Илья Коновалов)
Денис Костин
1-й период
11:35
Вячеслав Основин
(Джек Родуолд)
12:58
Алексей Яковлев
(Сергей Широков, Кирилл Рассказов)
14:06
Роман Рукавишников
(Павел Гоголев, Валентин Пьянов)
14:18
Джек Родуолд
(Иван Муранов, Георгий Солянников)
16:01
Энди Андреофф
2-й период
34:01
Джек Родуолд
3-й период
57:11
Никита Сошников
(Егор Петухов)
Овертайм
62:42
Алексей Яковлев
(Егор Аланов)
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Эдуард Метальников
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Сибирь
Адмирал
КХЛ: таблица и календарь