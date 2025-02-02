В КХЛ эпидемия травм. Хоккей стал более «грязным» или команды добивает календарь?

«Мы видим, что в КХЛ началась эпидемия травм. Многие скажут, что во всём виноваты очень тяжёлый график или участившаяся грубость. Лично я по своему опыту могу заявить следующее: в наши годы мы проводили под 100 матчей в сезоне. Теперь могу посоветовать хоккеистам не бежать через пять минут после финальной сирены домой, а делать заминку, растяжку, крутить велосипед. Для профессиональных спортсменов очень важно грамотное восстановление, подготовка к завтрашнему дню. Человек должен понимать: его тело — это его бизнес», — считает известный тренер Андрей Назаров.