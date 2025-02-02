Лайпсик: Роман Ротенберг — отличный парень. Он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом

— Их объединяет страсть и любовь к хоккею. Я провел всего год в Санкт-Петербурге, но наслаждался временем, проведенным там. Мне понравился и город, и болельщики. Там же мне помогли получить российское гражданство. Александр Овечкин — великий игрок, великий снайпер. Так что я не удивлен, что он самый медийный человек в российском хоккее.