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Лайпсик: Роман Ротенберг — отличный парень. Он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом

Нападающий «Сибири» Брендан Лайпсик высказал мнение о самых медийных лицах российского хоккея.

Источник: КХЛ

— Недавно вышел рейтинг самых медийных людей российского хоккея. На первом месте там Овечкин, на втором — Ротенберг. Вы знакомы с обоими. Что их объединяет и делает популярными?

— Их объединяет страсть и любовь к хоккею. Я провел всего год в Санкт-Петербурге, но наслаждался временем, проведенным там. Мне понравился и город, и болельщики. Там же мне помогли получить российское гражданство. Александр Овечкин — великий игрок, великий снайпер. Так что я не удивлен, что он самый медийный человек в российском хоккее.

— Ротенберг делает шоу из пресс-конференций. А что происходило в раздевалке СКА? Летали ли предметы вроде планшетки или мусорного бака?

— Вы видели только малую часть! Роман — отличный парень. Он привлекает внимание к себе, команде и хоккею в целом, — сказал Лайпсик в беседе с корреспондентом Sport24 Дмитрием Ерыкаловым.

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